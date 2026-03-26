La Armada se vuelve a fijar en el naval vigués: encarga cinco barcos a Zyon Galicia por casi 4 millones de euros

El sector de la defensa repite con el naval de Vigo y su área. En concreto, lo hace la Armada española, que ya ha encargado diferentes unidades a astilleros de la comarca como son Freire Shipyard y Rodman Polyships. En este caso se trata de la empresa Zyon Galicia, que ha logrado uno de los pedidos más importantes de su historia al hacerse con un contrato marco para suministrar cinco embarcaciones con destino a Arsenales y Bases Navales. Se trata de un pedido de casi 4 millones de euros para diseñar y fabricar unidades de servicio para zonas portuarias especializadas en la recogida de residuos.

Las fuerzas de seguridad necesitan todo tipo de barcos. Desde patrulleras o barcos de intervención, para diferentes operaciones (como el de buceo que fabrica Freire), pasando por unidades de formación, también logísticas o incluso de limpieza. En este último nicho es en el que ha logrado entrar ahora Zyon Galicia, empresa con base en el polígono de Amoedo, en Pazos de Borbén, que se ha especializado en la fabricación de embarcaciones de aluminio.

Exterior de las instalaciones de Zyon Galicia en el polígono de Amoedo, en Pazos de Borbén / Alba Villar

La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada publicó ayer la adjudicación para la licitación lanzada a finales del pasado noviembre. El objetivo del encargo era dotarse de cinco barcos de entre 12,5 y 13 metros de eslora, de aluminio, con capacidad para operar a -5º y con una vida útil de al menos 20 años. La intención era integrarlas en el Tren Naval (unidades consideradas auxiliares que sirven para garantizar la operatividad de barcos de mayor porte y puertos) para dividirlas entre las Bases Navales y los Arsenales de la Armada

Tras recibir tres propuestas, Zyon Galicia fue finalmente la vencedora con una oferta de 3,25 millones de euros (un total de 3,93 millones con impuestos), adelantándose a los planteamientos realizados por la también viguesa Aister Aluminium Shipyard (de Moaña) y la balear J2 Sailing Services. Tan solo falta la formalización del contrato.

El período de ejecución del contrato es de 18 meses y una vez concluidas se dedicarán a realizar operaciones de recuperación de residuos sólidos flotantes y semisumergidos, además de vertidos oleosos en aguas abrigadas.

Pedidos anteriores

Este pedido no es el único centrado en barcos para cuerpos de seguridad que se adjudica Zyon Galicia. Como ya publicó este medio, la empresa participa en el proyecto Garsi, siglas para Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención. Se trata de una iniciativa de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIAP) que busca crear unidades policiales de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en la región del Sahel.

Zyon Galicia venció en una de las licitaciones para fabricar tres embarcaciones de intervención fluvial y equipamiento náutico para Mauritania y otra para Senegal. En total, cuarto barcos por algo más de 350.000 euros (con IVA) para unidades de unos 8 metros de eslora.

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También el año pasado, el astillero logró otros dos encargos: uno de dos embarcaciones para la Cruz Roja por 350.000 euros y otro para cuatro barcos con destino al Parque Natural de Cabo de Creus, el de Montgrí, las Islas Medas y el Baix Ter, localizados en Girona. Al proyecto, que está valorado en más de 1,2 millones, se presentó en UTE con Foproma Metal.