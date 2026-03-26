Los concellos y diputaciones de Galicia recortaron solo un 10% su administración paralela, el segundo menor descenso de España

Concellos y diputaciones de Galicia apenas han adelgazado su administración paralela en la última década. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor en 2013 obligaba a todas las administraciones a reducir la cifra de entes instrumentales, desde empresas públicas, consorcios, fundaciones o patronatos. El objetivo era dar mayor transparencia y mejorar la eficiencia presupuestaria. En el sector local gallego había 88 «chiringuitos», como se acostumbra a llamar a estas entidades, y descendieron hasta quedarse en un total de 79. Es un 10 por ciento menos, el menor recorte de todas las comunidades solo por delante de Castilla y León, que suprimió un 8 por ciento, y en empate con Canarias.

Son datos correspondientes al periodo 2013-2023 recogidos en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que considera insuficientes los esfuerzos de las entidades locales en la racionalización de la administración paralela y les insta a revisar «la conveniencia de mantener estas entidades instrumentales», al tiempo que critica el «incumplimiento» de la ley en cuanto a la creación de nuevos «chiringuitos».

Y es que la normativa no solo impulsó la reordenación del sector público, sino que estableció «significativas restricciones» a la creación de nuevas entidades vinculadas a las corporaciones locales y a la realización de aportaciones patrimoniales a estos «chiringuitos», además de exigir la disolución automática de aquellos entes que estén en situación de desequilibrio financiero.

El balance

Concellos y diputaciones gallegos no están entre los que tienen una administración paralela más abultada. De hecho, son los sextos con menos entidades instrumentales. Solo 79, de un total de 2.464 «chiringuitos» que hay en España.

Pero tampoco están entre los que han hecho un mayor esfuerzo en reducir estos entes. En la década analizada por el Tribunal de Cuentas suprimieron un total de 24, pero continuaron creando organismos dependientes de la administración municipal: 15 más en el mismo periodo. Por eso, al final el balance es de solo nueve entidades menos.

Esto contrasta con La Rioja que, pese a tener ya pocos entes instrumentales, los redujo aún más: un 40 por ciento. También fue intensa la reordenación registrada en Cantabria (31 por ciento) o en Andalucía (28 por ciento).

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«Se recomienda a las entidades locales que avancen en el proceso de reordenación de su sector público institucional mediante la revisión sistemática de las modalidades de prestación de los servicios de competencia local», señala Cuentas. Pide además a concellos y diputaciones que implanten «modelos de supervisión y control interno eficaces» sobre estos entes.