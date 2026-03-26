Estreno en Netflix
Un conocido actor gallego regresa a Netflix protagonizando la comedia dramática ‘53 domingos’
La película de Cesc Gay, que llega este viernes a la plataforma roja, también cuenta con la presencia de Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez
Netflix no ceja en su empeño de seguir alimentando la máquina con nuevos estrenos con los que seguir manteniendo entretenidos a sus suscriptores.
Una ardua tarea, la de seguir ampliando su catálogo, que ha llevado a Netflix a estrenar este viernes el nuevo trabajo de Cesc Gay, 53 domingos, una película protagonizada por el reconocido actor gallego Javier Gutiérrez —que este mes de marzo, en principio, finaliza los rodajes de la nueva serie de Movistar Plus+, Ardora, en la ciudad de A Coruña y sus alrededores— y los intérpretes Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez.
'53 domingos', una comedia dramática protagonizada por el gallego Javier Gutiérrez
Una comedia dramática, 53 domingos, que narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.
Difíciles decisiones como llevar a su padre a una residencia de mayores o enviarlo a vivir con alguno de ellos marcarán una reunión familiar que empezará de forma educada pero que, con el tiempo, se saldrá de control de forma divertida a la vez que inesperada.
La nueva película de Javier Gutiérrez, rodada en Madrid
La película —protagonizada por, entre otros, el gallego Javier Gutiérrez y producida por Imposible Films— se trata de una adaptación de la obra de teatro homónima, también de Cesc Gay, que se ha rodado en el Centro de Producción de Netflix ubicado en Tres Cantos (Madrid) y en varias localizaciones del centro de la capital española.
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