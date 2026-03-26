Galicia diagnosticó a más de 100 pacientes con cáncer de cérvix a través del programa de detección precoz

Más de un centenar de gallegas fueron detectados con cáncer de cérvix a través del programa de detección precoz de la Xunta, puesto en marcha en el año 2021. La mayoría, concretamente el 75,5%, estaba en fase inicial, según traslada la Consellería de Sanidade, lo que mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia de las pacientes.

Desde el inicio del programa, Sanidade invitó a participar a 397.877 mujeres, lo que se traduce en alrededor del 65% de las mujeres de 35 la 65 años. De estas, el 62,55% aceptó participar escogiendo en el 42,7% de los casos cita con matronas y en el 57,3% de los casos autotoma. Dentro de las participantes, un 6,9% resultaron positivas a algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano.

Además, se diagnosticaron y se trataron cerca de 3.000 lesiones precancerosas, el que se traduce en un impacto a la baja en el incidente de la enfermedad, puesto que alguna de esas lesiones evolucionarían con el tiempo hasta desarrollar un cáncer de cérvix. Así las cosas, a lo largo de este año, la Xunta incorporará al programa las mujeres de 25 la 35 años.

De los 105 cánceres diagnosticados, 11 corresponden a la arena sanitaria de Ferrol; 9 a la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 9 a la de Pontevedra y O Salnés; 13 a la de Coruña y Cee; 21 a la de Santiago y Barbanza; 28 a la de Vigo y 14 a la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

Vacunación

En la comunidad gallega, la vacuna frente al al virus del papiloma humano se administra al cumplir los 12 años. Esto ocurre desde el año 2008 en el caso de las niñas y desde 2022 en el de los varones. Para poder mejorar la cobertura, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública, Sanidade amplió el pasado año la vacunación de los hombres hasta los 21 años.