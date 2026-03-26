Identificadas dos personas como dueñas de los perros que atacaron a una anciana en Tomiño

La Guardia Civil ya ha identificado a los dueños de los siete perros que atacaron a una mujer de 72 años en la tarde del martes en la parroquia de Estás, en Tomiño. Son seis canes propiedad de un hombre y un séptimo que pertenece a la moradora de la vivienda frente a la que se produjo el ataque en el que la septuagenaria quedó semiinconsciente. La víctima, que fue trasladada al hospital por las lesiones ocasionadas por los mordiscos de los perros en brazos, hombros y espalda, fue dada de alta en la noche del martes, de manera que ayer por la mañana ya pudo presentar la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.

La septuagenaria estaba paseando cuando la manada de canes de tamaños pequeño y mediano se le tiró encima. La mujer cayó al suelo boca abajo, protegiéndose la cabeza, hasta que la socorrió un vecino de la zona, que espantó a los perros y llamó al 112 Galicia, que desplazó al lugar a la Guardia Civil, Policía Local y al 061. La ambulancia evacuó a la herida en estado de semiinconsciencia, y los agentes iniciaron la búsqueda de los animales, que carecían de identificación. La brutalidad de la acometida de los perros contra la señora fue tanta que incluso le llegaron a arrancar la ropa.

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Según fuentes de la Guardia Civil, los perros que atacaron a la mujer fueron siete y pertenecían a dos manadas que suman 10 canes en total. En el momento de la agresión los diez perros se encontraban sueltos en la calle. Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del suceso, el servicio de lacería del Concello de Tomiño capturó a los canes. Según la Guardia Civil, de los siete perros que mordieron a la señora, uno fue recogido por su dueña, y otros cinco fueron trasladados al Centro de Acogida y Protección de Animales (CAAN) de la Diputación de Pontevedra. Solo uno logró escapar y ayer por la tarde todavía estaban tratando de localizarlo.