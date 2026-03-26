El plus salarial de un máster: casi dos mil euros más al año que un graduado

Formación e inserción van de la mano. Lo defienden así desde la OCDE o desde entidades como la Fundación CYD y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) respaldan la idea: la tasa de empleo en la población gallega de 25 a 64 años es del 84,3 por ciento entre quienes cuentan con estudios superiores, mientras que ronda el 63% entre los que cursaron únicamente los básicos.

No obstante, no se trata solo de una cuestión de empleabilidad, sino también de condiciones laborales y, en general, a más estudios, estas mejoran. Al menos, esa es la fotografía si lo que se analiza es la situación de los titulados universitarios con empleo.

En Galicia, la base media de cotización anual de un graduado universitario que trabaja por cuenta ajena —que sirve como aproximación a su salario— asciende a 29.919 euros cuatro años después de titularse. La de un egresado de máster llega a los 31.598 euros, alrededor de 1.680 más. Son datos del Ministerio de Universidades en colaboración con la Seguridad Social, y corresponden a la cohorte que egresó en 2019-2020. Con todo, los gallegos están a la cola del Estado en el indicador. Los separan 11.000 euros de Navarra, la comunidad con titulados de máster mejor remunerados, y cerca de 4.400 de la media estatal.

Brechas salariales

Esa divergencia persiste a pesar de que, según la estadística, el sueldo de los que cuentan en su currículum con un grado creció más en términos absolutos en la última década: 9.175 euros frente a 8.320. Asimismo, la discriminación por sexos se acusa más entre los egresados de máster: ellos ganan 2.672 euros más de media, una brecha superior a la que se produce entre un trabajador con grado y uno con máster.

Otra diferencia sustancial entre esos dos niveles formativos es el porcentaje de titulados que supera los 36.000 euros anuales de base media de cotización. Entre los egresados de máster llega al 34 por ciento, 7 puntos por encima..

Si bien la tasa de afiliación media es cuatro puntos porcentuales superior entre los graduados (75,9% frente a 72,3%%), las condiciones del empleo son mejores entre los egresados de máster, con mayor proporción de contratos indefinidos.

Por otro lado, las personas que hacen un posgrado se ven afectadas en menor medida por la sobrecualificación. Entre los graduados universitarios casi cuatro de cada diez titulados que trabajan por cuenta ajena desempeñan labores por debajo de su preparación académica; en cambio, ese porcentaje no llega al 31 por ciento entre quienes cuentan con un máster.

Empleos sin cualificación

Aun así, entre quienes cotizan en grupos inferiores a los de titulados universitarios se encontraría un 14% —es decir, uno de cada siete trabajadores con máster— que estaría ocupado en labores manuales y que no exigen cualificación. La Fundación CYD ve un «problema» en la «infrautilización del talento de quienes poseen un elevado nivel educativo».

Cursar o no un máster no siempre es una decisión voluntaria. Hay determinadas profesiones (ingeniería, abogacía, psicología, enseñanza de secundaria...) que exigen esa formación posterior al grado: son los denominados másteres habilitantes. De hecho, son los titulados en la rama de Ingeniería y Arquitectura quienes alcanzan la base de cotización media anual más elevada a los cuatro años de acabar, con casi 35.000 euros. Sin embargo, son los titulados en la rama de Ciencias de la Salud los que consiguen mejores tasas de afiliación media, con un 79,4%, casi veinte puntos porcentuales por encima de los que se formaron en Artes y Humanidades.

Noticias relacionadas

El número de estudiantes que prolongan su trayectoria en la universidad en Galicia con un máster ha ido a más en la última década, lo contrario de lo que ha ocurrido en el alumnado de grado. Según la ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), el 55% de quienes se formaron en la comunidad tiene más de un título y en ocho de cada diez casos ese título es un máster.