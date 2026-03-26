Renfe apuesta por Galicia esta Semana Santa: amplía su oferta hasta rozar las 100.000 plazas
La empresa pública ofertará más de 2.600 plazas extra sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo
Renfe oferta un total de 98.300 plazas en el corredor Galicia-Madrid durante la Semana Santa, en el marco de un servicio de alta velocidad entre Madrid y el norte del país que alcanza las 327.300 plazas. En un comunicado, la empresa pública indica que la comunidad gallega contará con una programación de servicios especiales y una circulación de trenes al doble de su capacidad, por lo que ofertará más de 2.600 plazas extra sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo.
Renfe ofrecerá tres millones de plazas entre todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, desde este viernes hasta el domingo 5 de abril. La compañía ferroviaria sumará más de 1,1 millones de plazas para estos días en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional), principalmente en los corredores que conectan Madrid con Barcelona, Galicia y la Comunidad Valenciana.
Respecto a la oferta de trenes de servicio público, según recoge Europa Press, Renfe ofrecerá cerca de 1,8 millones de plazas en total entre Avant y Media Distancia, a las que se suman los servicios de Cercanías y Rodalies. Según Trainline, plataforma de venta de billetes de tren y de autobús, Segovia lidera el crecimiento de la demanda para estas vacaciones, al dispararse un 143% respecto a la habitual, seguida de Oviedo (+75%) y Girona (+73%), mientras que rutas como la línea ferroviaria transversal Barcelona-Sevilla aumentan cerca de un 50%.
También destacan los incrementos desde Cataluña hacia ciudades como Zaragoza, Madrid o Valencia. A nivel internacional, Francia se consolida como principal destino, con subidas significativas en las reservas hacia París y Narbona, y un crecimiento del 51% en la línea Barcelona-Lyon.
¿Y los autobuses?
En cuanto a la red de autobuses, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha anunciado que los operadores aumentarán un 45% su oferta para esta Semana Santa, con la previsión de que 7 millones de viajeros opten por el autobús. Esta cifra supone que hasta un 41% de los desplazamientos en estas vacaciones se realizará en autobús.
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