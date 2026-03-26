Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jefe de la Policía de TeoPresupuestosMilagros PichelPeleteiroTrump e Irán
instagram

Renfe apuesta por Galicia esta Semana Santa: amplía su oferta hasta rozar las 100.000 plazas

La empresa pública ofertará más de 2.600 plazas extra sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo

Viajeros esperan su tren en la estación de Santiago de Compostela

Viajeros esperan su tren en la estación de Santiago de Compostela / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

Renfe oferta un total de 98.300 plazas en el corredor Galicia-Madrid durante la Semana Santa, en el marco de un servicio de alta velocidad entre Madrid y el norte del país que alcanza las 327.300 plazas. En un comunicado, la empresa pública indica que la comunidad gallega contará con una programación de servicios especiales y una circulación de trenes al doble de su capacidad, por lo que ofertará más de 2.600 plazas extra sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo.

Renfe ofrecerá tres millones de plazas entre todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, desde este viernes hasta el domingo 5 de abril. La compañía ferroviaria sumará más de 1,1 millones de plazas para estos días en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional), principalmente en los corredores que conectan Madrid con Barcelona, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Respecto a la oferta de trenes de servicio público, según recoge Europa Press, Renfe ofrecerá cerca de 1,8 millones de plazas en total entre Avant y Media Distancia, a las que se suman los servicios de Cercanías y Rodalies. Según Trainline, plataforma de venta de billetes de tren y de autobús, Segovia lidera el crecimiento de la demanda para estas vacaciones, al dispararse un 143% respecto a la habitual, seguida de Oviedo (+75%) y Girona (+73%), mientras que rutas como la línea ferroviaria transversal Barcelona-Sevilla aumentan cerca de un 50%.

También destacan los incrementos desde Cataluña hacia ciudades como Zaragoza, Madrid o Valencia. A nivel internacional, Francia se consolida como principal destino, con subidas significativas en las reservas hacia París y Narbona, y un crecimiento del 51% en la línea Barcelona-Lyon.

Noticias relacionadas y más

¿Y los autobuses?

En cuanto a la red de autobuses, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha anunciado que los operadores aumentarán un 45% su oferta para esta Semana Santa, con la previsión de que 7 millones de viajeros opten por el autobús. Esta cifra supone que hasta un 41% de los desplazamientos en estas vacaciones se realizará en autobús.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
  2. El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: 'Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive
  3. Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: 'Ajustamos el valor cada tres horas
  4. Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género
  5. El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
  6. Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo
  7. Así es el restaurante que ha dado a Ames su primer Solete Repsol
  8. Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química

Renfe apuesta por Galicia esta Semana Santa: amplía su oferta hasta rozar las 100.000 plazas

Galicia diagnosticó a más de 100 pacientes con cáncer de cérvix a través del programa de detección precoz

Galicia diagnosticó a más de 100 pacientes con cáncer de cérvix a través del programa de detección precoz

Casi 3.000 cánceres en once años: el balance del cribado de tumores colorrectales en Galicia

Casi 3.000 cánceres en once años: el balance del cribado de tumores colorrectales en Galicia

La Armada se vuelve a fijar en el naval gallego: encarga cinco barcos a Zyon Galicia por casi 4 millones de euros

La Armada se vuelve a fijar en el naval gallego: encarga cinco barcos a Zyon Galicia por casi 4 millones de euros

El Parlamento gallego pide, sin votos en contra, que el Gobierno paralice la reforma del Reglamento de Costas

El Parlamento gallego pide, sin votos en contra, que el Gobierno paralice la reforma del Reglamento de Costas

Los concellos y diputaciones de Galicia recortaron solo un 10% su administración paralela, el segundo menor descenso de España

Los concellos y diputaciones de Galicia recortaron solo un 10% su administración paralela, el segundo menor descenso de España

El plus salarial de un máster: dos mil euros más al año que un graduado

El plus salarial de un máster: dos mil euros más al año que un graduado

Identificadas dos personas como dueñas de los perros que atacaron a una anciana en Tomiño

Identificadas dos personas como dueñas de los perros que atacaron a una anciana en Tomiño
Tracking Pixel Contents