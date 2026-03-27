El BNG ultima un acuerdo con el Gobierno central para ampliar las medidas anticrisis para el sector pesquero

El BNG ultima un acuerdo con el Gobierno central con el propósito de ampliar las medidas de apoyo al sector pesquero gallego, complementarias a las recogidas en el Real Decreto Ley anticrisis, aprobado en el Congreso de los Diputados para paliar los efectos de la guerra de Oriente Próximo en la economía española. Así lo trasladó este viernes el único diputado del Bloque en la Cámara Baja, Néstor Rego, quien aclaró que se trata de reclamaciones en relación con la ampliación de las cuotas de raya, caballa y bacaladilla, con la productividad de las rías y con el relevo generacional.

Rego detalló que las propuestas se centran en la formación, el conocimiento científico y el avance de la capacidad operativa. De este modo, según traslada la formación nacionalista en un comunicado, el Ministerio de Pesca deberá poner en marcha un plan de formación pesquera para jóvenes a bordo del buque-escuela Intermares “para garantizar el relevo generacional en el sector”, algo que desde el BNG consideran “fundamental” para garantizar la continuidad de la actividad y ofrecer oportunidades laborales cualificadas.

Otro de los puntos acordados es la realización de un estudio "exhaustivo" sobre la productividad de las rías gallegas. En concreto, Rego detalló que Pesca encargará al Instituto de Oceanografía un análisis para determinar “la pérdida de productividad” y para establecer “cuáles deben ser las medidas correctoras y las actuaciones necesarias para restaurar la calidad ambiental plena y la productividad”.

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Asimismo, el acuerdo, según informan desde el BNG, incluye el compromiso de establecer mecanismos de intercambio de cuotas (SWAPS) con terceros países y flotas, con el objetivo de aumentar las posibilidades de captura de especies de gran importancia para el sector pesquero gallego. “El objetivo es aumentar la cuota de raya, caballa y bacaladilla”, una de las reclamaciones que está demandando el sector pesquero gallego para garantizar la viabilidad y la continuidad de la actividad económica, explicó el parlamentario.