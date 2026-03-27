El Debate de Estado de la Autonomía apunta al 7 de abril

Un año más, mientras la mayoría de gallegos disfruta de unos días de asueto por la Semana Santa —un puente para el que además se espera buen tiempo—, los grupos políticos de la Cámara gallega se encontrarán inmersos en la preparación de la sesión parlamentaria más importante del año: el Debate de Estado de la Autonomía.

Esta mañana el Gobierno autonómico realizó la petición formal al Parlamento gallego para que la celebración del debate de política general tenga lugar en el mes de abril, tal y como confirmó el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, esta mañana en rueda de prensa.

En el escrito no se fija una fecha concreta, ya que ese deber corresponde a la Mesa de la Cámara. Aunque fuentes parlamentarias señalan a este diario que la fecha más probable será el primer pleno tras las celebraciones de Pascua, es decir, el próximo martes 7 de abril.

Cronología del Debate

En esa primera jornada, en sesión de mañana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dispondrá de un tiempo ilimitado para dar su discurso y ofrecer la evaluación que realiza sobre el estado de la comunidad. Tras el término de esa primera intervención se suspenderá la sesión hasta las 16 horas.

Por la tarde, comenzarán las intervenciones de los grupos parlamentarios por orden de menor a mayor representación: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego y Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Cada formación dispondrá de 45 minutos para su alocución.

En ese momento, Rueda tendrá que dar respuesta a los diferentes grupos que, posteriormente, dispondrán de un turno de réplica de 15 minutos cada uno de ellos.

Será entonces cuando el presidente de la Xunta tendrá que decidir si realiza una contrarréplica. En caso negativo, la sesión se suspenderá hasta el jueves 9 de abril.

Entre ambas jornadas, los grupos parlamentarios podrán presentar hasta un máximo de 40 propuestas de resolución, que serán calificadas por la Mesa del Parlamento y distribuidas entre los diferentes grupos parlamentarios antes del mediodía.

De este modo, en la tarde del miércoles, los grupos podrán llegar a acuerdos y presentar propuestas transaccionadas o solicitar agrupaciones de iniciativas. La Mesa se reunirá el jueves, antes del inicio de la sesión, para calificar estos textos.

Así, la segunda jornada del debate se iniciará en la mañana del jueves 9 de abril. Tras la lectura de las propuestas y la indicación de las agrupaciones a efectos de votación, comenzarán las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios para defender sus iniciativas, con un plazo máximo de 30 minutos para cada uno de ellos.

Entonces, los grupos dispondrán de 10 minutos para fijar su posición sobre las distintas iniciativas, nuevamente en un orden inverso a su representación en la Cámara, y al filo de las 14.00 horas tendrá lugar la votación de todas las propuestas de resolución presentadas. Trámite con el que se cerrará oficialmente la sesión.