Galicia mantiene este viernes la influencia anticiclónica: ¿Qué tiempo hará el fin de semana?

Galicia sigue hoy bajo la influencia de las altas presiones centradas al norte de Azores. Con esta situación, se esperan cielos muy abiertos en general con nubosidad de tipo alto, con más nubes en la mitad norte, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso (entre 7 °C y18 °CC en Santiago) y los vientos soplarán moderados del noreste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico y en zonas altas.

La comunidad encara este fin de semana con un patrón relativamente tranquilo el sábado, aunque sin un ambiente plenamente estable. La previsión especial de la AEMET para el arranque de la Semana Santa apunta a lluvias en el norte peninsular ya desde el sábado, dentro de un escenario más revuelto en la fachada cantábrica, mientras MeteoGalicia augura un descenso térmico y un aumento de la nubosidad.

Es decir, será una jornada de transición: más apacible en buena parte del oeste y sur, pero con más riesgo de precipitaciones débiles cuanto más al norte.

Domingo de cambio

El cambio más claro llegará el domingo, cuando la entrada de aire más frío dejará un ambiente más desapacible. La AEMET prevé para ese día un descenso térmico acusado en buena parte del norte y nevadas en cotas bajas del norte peninsular, mientras MeteoGalicia sitúa en nuestra comunidad un flujo del norte con precipitaciones sobre todo en la mitad septentrional, en general débiles o moderadas, y una sensación térmica más fresca de lo habitual para finales de marzo.

De cara al lunes 30, la tendencia apunta a una continuidad del tiempo fresco, aunque con menos sobresaltos que el domingo. AEMET sitúa las precipitaciones principalmente en el tercio norte al comienzo de la semana, con una recuperación térmica posterior todavía tímida. En Galicia, el arranque de la nueva semana podría mantener algo de lluvia, sobre todo en el norte, antes de una estabilización gradual. Es decir, se espera un lunes de cielos variables, temperaturas contenidas y mayor probabilidad de lluvia en A Mariña, el norte coruñés y puntos expuestos al flujo atlántico, con un panorama más abierto hacia el sur y el interior occidental.