Un gallego logra el Mejor Guion de Serie Dramática por este proyecto sobre el 23-F

Semana para el recuerdo para el productor y guionista gallego Fran Araújo. Y no solo por el reciente estreno en Movistar Plus+ de un nuevo proyecto con su sello como es Por cien millones —ficción que relata el surrealista secuestro que el futbolista Enrique Castro Quini sufrió en 1981—, sino porque la noche del jueves al viernes logró alzarse con el galardón de Mejor Guion de Serie Dramática en los IX Premios Alma.

El guionista y productor vigués Fran Araújo / Cedida

Mejor Guion de Serie Dramática por ‘Anatomía de un instante’

Araújo fue premiado, junto a Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, en los galardones organizados por el Sindicato de Guionistas de España ALMA, institución a la que agradecieron por «hacer que los guionistas seamos más visibles», en colaboración con la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

Álvaro Morte es Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’ / Movistar Plus+

De ello tiene la culpa el trabajo realizado en Anatomía de un instante, serie de Movistar Plus+ que acerca los hechos del 23-F y que Radio Televisión Española (RTVE) emitió en abierto el pasado mes de febrero en coincidencia con el 45 aniversario de aquel golpe de Estado con el que Antonio Tejero irrumpió a tiros en el Congreso de los Diputados.

Anatomía de un instante, protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo y producida por otro gallego como es el pontevedrés José Manuel Lorenzo, se impuso en la categoría de Mejor Guion de Serie Dramática a proyectos como Pubertat —serie de Leticia Dolera que reflexiona sobre si un niño de 13 años puede ser un agresor sexual— y Yakarta —ficción sobre una jugadora de bádminton y su entrenador a los que ponen cara Carla Quílez y Javier Cámara que venía de ganar tres galardones en los Premios Feroz celebrados a finales de enero en Pontevedra—.

‘Animal’, rodada en Santiago y protagonizada por Luis Zahera, sin premio

Otro de los proyectos con acento gallego que aspiraban a conseguir un galardón en los IX Premios Alma era Animal, comedia rural gallega protagonizada por el compostelano Luis Zahera que se rodó en Santiago y zonas cercanas a la capital gallega como Touro, Pontemaceira, Arzúa, Teo y Vedra, entre otras localizaciones.

El actor compostelano Luis Zahera, en una escena de ‘Animal’. / Netflix

Todo un fenómeno global de Netflix que llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista de la plataforma roja y que, solo en España, el pasado año acumuló un total de 14,8 millones de visualizaciones.

Animal competía, la misma semana en la que se anunció que se buscan figurantes para participar en los rodajes de la segunda temporada a partir del próximo mes de mayo, en la categoría de Mejor Guion de Serie de Comedia.

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Lo hacía contra ficciones de la talla de La vida breve —cómica historia verídica sobre Luis I, el rey más efímero de España— y Poquita fe —toda una reivindicación de la vida de la gente normal a través de una pareja de lo más tierna y entrañable que no pasa por su mejor momento—. Un proyecto, este último, que, tras lograr tres Premios Feroz a principios de año, se impuso en la categoría de Mejor Guion de Serie de Comedia.