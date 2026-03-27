El jurado popular declara culpable de asesinato con alevosía al acusado del crimen de Salceda de Caselas

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato con alevosía a Florian Rama, acusado del crimen de Salceda de Caselas ocurrido en junio de 2019. La lectura del fallo tuvo lugar a última hora de la mañana de este viernes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra después de que la magistrada presidenta del tribunal, Belén Rubido, entregase este jueves a los miembros del jurado el objeto del veredicto con una serie de cuestiones que han tenido que fundamentar, según recoge Europa Press.

Por unanimidad, el jurado popular considera probado que el ciudadano albanés “sacó por sorpresa el arma blanca” y apuñaló hasta en tres ocasiones “con intención de causar la muerte” a su víctima, Soufian Mraha, de 24 años y de origen marroquí. Todo ello sin que este tuviese la posibilidad de defenderse. Igualmente, estima que ha quedado acreditado durante el juicio que el joven sufrió tres cuchilladas, dos de ellas por la espalda y una tercera en el corazón, que le causó la muerte.

Además, destacan como “elementos de convicción” que las fotografías acreditan la presencia del procesado en el pub y que el análisis del ADN de las muestras de sangre prueban la culpabilidad de Florian Rama, situándolo en la escena del crimen. Al igual que sucede con su teléfono móvil, que también lo sitúa en la zona de los hechos durante la madrugada en la que Soufian fue asesinado, y con las imágenes grabadas por las cámaras del Ayuntamiento y de una farmacia en las que se reconoce al acusado escapando del lugar.

Rechazan el ensañamiento

Por el contrario, consideran que no ha quedado probada la existencia de ensañamiento por parte del acusado al no estimar acreditado que Florian Rama hubiese golpeado a su víctima “para aumentar el dolor”. El jurado hace un pronunciamiento desfavorable a que se le conceda al procesado el beneficio de suspensión de la pena o cualquier tipo de indulto, sea total o parcial.

La Fiscalía se ha ratificado en su petición de 25 años de condena ante este veredicto de culpabilidad y por su “indiferencia y falta de arrepentimiento” mostradas durante el juicio. Igualmente, la acusación particular reclama la máxima pena para Florian Rama y, en concepto de responsabilidad civil, solicita que se indemnice a los padres de la víctima y a sus tres hermanos con una cuantía total de cerca de 300.000 euros.

Por su parte, el abogado de la defensa solicitó que se imponga la mínima pena posible, 15 años, y anunció su intención de recurrir una vez que se dicte sentencia.

Reacción de la familia

Iham Mahra, hermana de Soufian Mahra y portavoz de la familia, valoró este veredicto a la salida del juicio: “Estamos muy contentos con el veredicto”. “Siempre hemos confiado en la justicia española”. Estamos contentos de por fin poder cerrar un ciclo y decir que, de alguna manera, se hizo justicia. Aunque el jurado no haya considerado que haya ensañamiento, nosotros sí lo creemos, añadió la portavoz de la familia Mahra, esperando que la sentencia condene al hombre a 25 años de prisión.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de junio de 2019, cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar en Salceda de Caselas y fue abordado por el acusado, que lo increpó porque le habría tirado una copa dentro del local. Soufian trató de calmarlo pero, según la Fiscalía, el acusado siguió enfrentándose a él y, empujándolo, le instó a ir “para atrás” para solucionar la situación entre ambos.

De este modo, lo cogió por la camiseta y forcejeó con él, mientras se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento. Debido a ese forcejeo, Soufian acabó cayendo al suelo, momento que el acusado aprovechó para, de forma sorpresiva, sacar un cuchillo y clavárselo. Soufian logró levantarse y avanzar unos pasos, pero acabó cayendo desplomado. Finalmente, falleció por una hemorragia masiva.

Detención del culpable

Pocas horas después del crimen, fue detenido un hombre como presunto autor del acuchillamiento, y llegó a ingresar en prisión provisional, pero días después fue puesto en libertad y se archivaron las actuaciones sobre él, al ser identificado erróneamente.

La Guardia Civil reactivó entonces la investigación, en la denominada Operación Parchita, y contó con la colaboración de varios testigos que aportaron fotografías y vídeos tomados la noche del crimen en diversos bares de copas de la zona. Así, se pudo obtener una imagen del supuesto autor del crimen, que fue difundida a través de los medios de comunicación en 2020.

Tras comparar las pruebas con las bases de datos y descartar a otros candidatos, la Guardia Civil llegó hasta el sospechoso a principios de 2022, y trasladó las diligencias y varios informes al juzgado de instrucción de O Porriño. Las actuaciones se centraron entonces en la localización de este individuo, ya que la Guardia Civil tuvo noticias de que había abandonado España tras cometer el homicidio de Salceda.

Una vez informada la jueza de que el sospechoso se encontraba en territorio británico, se activó el procedimiento de extradición con ese país y, paralelamente, en coordinación con la policía inglesa vía Interpol, se iniciaron las actuaciones para dar con su localización exacta. Finalmente, el hombre fue detenido el 6 de enero de 2024, más de cuatro años después del asesinato, en el condado de Cheshire.

Florian R. pasó a disposición del juzgado de O Porriño el 25 de enero de ese año y, tras acogerse a su derecho a no declarar, la jueza confirmó la orden de ingreso en prisión provisional. Se da la circunstancia de que, cuando fue arrestado, el sospechoso también tenía pendiente una reclamación judicial en Cambados por su presunta vinculación con el narcotráfico.