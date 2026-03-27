Sanidade aprueba el plan para incentivar las guardias en los PAC y prevé la creación de 211 plazas, cien de médicos

La Consellería de Sanidade dio hoy un nuevo paso en la reorganización de la atención primaria y de los puntos de atención continuada (PAC) al sacar adelante en la Mesa Sectorial el procedimiento de voluntariedad incentivada para la realización de guardias, dentro de un paquete de medidas con el que la Xunta busca garantizar la cobertura asistencial en un contexto marcado, según la propia Administración, por la reducción de la jornada ordinaria a 35 horas, la sobrecarga estructural y el déficit de profesionales.

La reunión permite a la Xunta presentar como ya formalmente encauzado un bloque de medidas que venía avanzando desde hace meses en el marco del acuerdo que puso fin a la huelga de médicos de atención primaria convocada por O’Mega, aunque continúan los paros convocados por la CIG.

Entre esos compromisos ya figuraban la reorganización del modelo de PAC, un sistema voluntario e incentivado para las guardias y la creación de nuevas plazas para reforzar la cobertura asistencial. La Consellería vincula esta medida con un refuerzo estructural de los PAC en el período 2026-2028. En concreto, prevé la creación de 211 plazas, de las cuales 100 serán de médicos y 80 de personal de enfermería, con una inversión estimada de 10,3 millones de euros. El procedimiento de voluntariedad incentivada actuaría, según el departamento autonómico, como herramienta para garantizar la asistencia en aquellos casos en los que no exista personal suficiente para cubrir todas las plazas necesarias.

La medida, de adhesión voluntaria y con seguimiento y evaluación anual, incorpora mejoras retributivas para el personal con el objetivo de asegurar la cobertura de la atención continuada.

Según la Xunta, el personal facultativo verá incrementadas de forma progresiva en dos años sus retribuciones por jornada complementaria con una propuesta de un 15,36%, mientras que en enfermería la mejora es del 22,62 % y se aplicará desde la primera hora complementaria.

La Administración autonómica enmarca estas medidas en el cumplimiento de los acuerdos cerrados en noviembre y en la mejora de las condiciones laborales y salariales de la atención primaria. En esa línea, la secretaria xeral técnica de Sanidade, en el marco de la Mesa Sectorial, sostuvo que la reunión permitió «avanzar en la hoja de ruta» marcada para atención primaria con nuevos criterios de cómputo de jornada para la atención continuada y con un programa incentivado de voluntariedad para la realización de guardias en los PAC, que incorpora mejoras en el valor incentivado de la jornada complementaria y que comenzará a percibirse desde la primera hora de realización de esa jornada.

Sanidade añade además que el procedimiento se aplicará ya en abril y que estará sometido a criterios de distribución equilibrada para evitar sobrecargas individuales. Según la Xunta, el objetivo es reconocer la penosidad de las guardias, mejorar progresivamente las condiciones económicas en las que se prestan y favorecer la participación voluntaria del personal.

La Mesa Sectorial abordó asimismo otras decisiones ya avanzadas en semanas anteriores, entre ellas las mejoras retributivas para el personal médico de urgencias hospitalarias, que la Xunta sitúa en una media de 3.560 euros más al año por profesional, mediante una subida progresiva del importe de la hora de atención complementaria y el abono de la noche del viernes como jornada prefestiva.