Autocaravanismo, un turismo en expansión que gaña espazo na Coruña

Regueira subliña a importancia de «dotar dos servizos necesarios» esta forma de viaxar

Pola dereita, Xosé Regueira, María del Mar García, Blas García e Cesáreo González, con ediles da corporación e autocaravanistas na inauguración da nova área de autocaravanas de Bertamiráns.

Iago Rodríguez

A Coruña

A Deputación da Coruña reforza a súa aposta por un modelo turístico en expansión, vencellado á mobilidade, á sostibilidade e ao contacto coa contorna, coa posta en marcha de novas infraestruturas na provincia. Unha das últimas actuacións do Goberno provincial neste senso foi a creación da nova área de autocaravanas de Bertamiráns, no concello de Ames.

Este parque situado na avenida José Luis Azcárraga, no lugar das Pateiras e a escasos metros do Pazo da Peregrina, contou cun investimento total de 68.400 euros, dos que a Deputación da Coruña financiou o 80 %, cunha achega próxima aos 55.000 euros. O Concello de Ames completou o financiamento desta actuación, que supón un novo paso na dotación de servizos específicos para un sector en crecemento.

A infraestrutura, inaugurada a mediados de marzo, consolida o apoio institucional a un tipo de viaxe cada vez máis presente na provincia, favorecido polas condicións do territorio para gozar de experiencias tranquilas, culturais e respectuosas coa paisaxe, especialmente co bo tempo.

Durante o acto inaugural, que reuniu arredor de 100 autocaravanas e máis de 200 autocaravanistas nunha concentración organizada pola Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), o vicepresidente da Deputación e responsable de Turismo, Xosé Regueira, puxo o foco na necesidade de acompañar desde as administracións públicas a evolución deste tipo de turismo. «As autocaravanas non son un problema; ao contrario, as administracións públicas temos un déficit con este colectivo e debemos dotar este tipo de turismo dos servizos necesarios», afirmou. Regueira incidiu ademais en que se trata dun turismo «tranquilo, cultural e respectuoso coa paisaxe».

O responsable provincial subliñou tamén o alcance territorial da nova infraestrutura, máis alá do propio municipio. «Non é só unha boa noticia para Bertamiráns e para Ames; é unha boa noticia para a provincia da Coruña», sinalou, destacando o papel do autocaravanismo como oportunidade para dinamizar a economía local e distribuír os fluxos turísticos por diferentes puntos do territorio.

A nova área de Bertamiráns nace precisamente para dar resposta a esa demanda de servizos. O recinto conta con dezaseis prazas de estacionamento, unha delas adaptada para persoas con mobilidade reducida, e está equipado con instalacións para a recollida de augas fecais, subministración de auga potable, enchido de depósitos, baleirado de augas grises e negras e iluminación pública. Trátase dunha dotación pensada para facilitar a estadía dos usuarios e mellorar a convivencia deste turismo con outros formatos de visita.

Noticias relacionadas y más

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

Desde o Concello de Ames, o alcalde Blas García reivindicou o valor deste turismo itinerante como ferramenta para descubrir o territorio. «Cremos que hoxe en día as autocaravanas son unha maneira moi bonita e positiva de saír, viaxar e coñecer lugares», destacou, en liña coa estratexia municipal de atraer visitantes e dar a coñecer Ames.n

  1. Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
  2. Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
  3. Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del nivel de renta de Oleiros
  4. El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
  5. El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
  6. Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña
  7. A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
  8. Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa

A Xunta oficializa o novo topónimo de O Porto do Son, xunto aos doutros once concellos galegos

A Xunta oficializa o novo topónimo de O Porto do Son, xunto aos doutros once concellos galegos

Rueda ve el traslado forzoso del magistrado Luis Villares en el TSXG como un «cambio organizativo» y no entra a valorarlo

Rueda ve el traslado forzoso del magistrado Luis Villares en el TSXG como un «cambio organizativo» y no entra a valorarlo

Carballedo, a xoia natural que agocha a Ribeira Sacra

Radiografía de la Justicia gallega en 2025: menos procedimientos nuevos, reduce el atasco judicial y aumenta su capacidad de resolución

Radiografía de la Justicia gallega en 2025: menos procedimientos nuevos, reduce el atasco judicial y aumenta su capacidad de resolución

Rueda urge activar la comisión de incentivos fiscales para el Xacobeo

Rueda urge activar la comisión de incentivos fiscales para el Xacobeo

Procesións relixiosas e ‘santas’ tapas na Estrada

Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero

Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
