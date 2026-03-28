Carballedo, a xoia natural que agocha a Ribeira Sacra

En Carballedo, as augas dorío Miño marcan o ritmo das actividades, ofrecendo a posibilidade de explorar a fervenza do Fondós e gozar de rutas de sendeirismo entre viñedos.

Carballedo, a xoia natural que agocha a Ribeira Sacra

Carballedo, a xoia natural que agocha a Ribeira Sacra

Iago Rodríguez

Carballedo

Nestas datas tan agardadas para gozar dun respiro vacacional, moitas persoas desexan retirarse a un destino no que a beleza da natureza e a tranquilidade sexan as protagonistas. Neste senso, o municipio de Carballedo preséntase como un lugar idóneo, ao ser unha das partes menos coñecidas da espectacular Ribeira Sacra e onde as augas do río Miño marcan o ritmo das diferentes actividades sociais, económicas e turísticas.

Unha das súas paraxes máis destacadas é a fervenza do Fondós, un escenario no que o xigantesco penedo de Graullo ou Garabullo, de 444 metros, acapara as miradas xunto co curso de auga que descende desde unha altura de 250 metros ata caer no río Miño, formando un salto de auga hipnótico.

A unha hora de Santiago de Compostela, miradoiros como os de Grixoá, Erbedeiro ou Pena Cabezuda son parada obrigada, pois tamén conectan con rutas de sendeirismo que comparten espazo con construcións románicas, como San Xoán da Cova, Santa Baia de Búbal ou Chouzán, entre outras. Cabe destacar que nas súas ribeiras se forma o único bosque mediterráneo da comarca de Chantada, xa que está composto por sobreiras e aciñeiras en abundancia.

Ademais, Carballedo preséntase como un destino moi interesante para as persoas afeccionadas ao enoturismo, pois permite degustar diferentes viños da Denominación de Orixe Ribeira Sacra a través de visitas guiadas a adegas, catas comentadas ou fermosos paseos entre viñedos. No caso particular deste enclave, tamén é popular como punto de interese para coñecer as ribeiras do Miño.

Carballedo, a xoia natural que agocha a Ribeira Sacra

