La evaluación al sistema educativo se extenderá a cinco días lectivos en Galicia en Primaria y ESO

Galicia destinará este curso cinco días, en vez de tres como en 2025 o los dos en cursos previos, a la evaluación de diagnóstico, una prueba que sirve para radiografiar la salud del sistema educativo y mejorar su calidad y equidad. Es un examen obligatorio y, aunque carece de efecto sobre el expediente, afecta a todos los escolares matriculados en 4º de Primaria y en 2º de la ESO, finales de etapa, en torno a 46.000 en la comunidad.

Las fechas elegidas por el Gobierno gallego para la prueba van del 13 al 17 de abril en la ESO y del 20 al 24 de abril en Primaria. Para sindicatos como la CIG, la aplicación de la evaluación no solo supone una «sobrecarga laboral» más para los docentes, sino que su nueva duración implica una «semana perdida» en lo académico, teniendo en cuenta que el tercer trimestre dura mucho menos que el primero.

En la Consellería de Educación lo ven de otro modo y defienden un reparto «mucho más adecuado» de las pruebas «desde el punto de vista pedagógico», especialmente entre los más pequeños, y que los centros puedan realizarlas, como norma, en solo un par de sesiones por día y sin ocupar toda la jornada lectiva con ellas. Además, desde el departamento que dirige Román Rodríguez defienden que no se aplican «por capricho» de la Xunta, sino por imperativo legal.

La evolución de una prueba polémica

Hace casi una década la comunidad educativa salió a la calle en Galicia para protestar contra las «reválidas» que diseñaba la «ley Wert», predecesora de la Lomloe. Estos exámenes acabaron descafeinados y reducidos a las pruebas de diagnóstico. Aun así, están pensadas para testar los conocimientos y «diseñar acciones específicas de mejora del sistema educativo» de las que pueden beneficiarse los centros a través de planes de mejora.

La nueva ley educativa heredó las pruebas de su predecesora y Galicia las estrenó en 2024 examinando, durante dos días, a todo su alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO de las competencias matemáticas y lingüísticas, las únicas obligatorias. En 2025, el Ejecutivo autonómico prolongó un día más su duración al decidir incorporar, opción que le permite la ley, Ciencias Sociales y Naturales en Primaria y Geografía e Historia, Física y Química y Biología y Geología en secundaria, las mismas competencias que se evalúan este año, pero en cinco días. El Gobierno central, en cambio, solo examina las básicas en Ceuta y Melilla.

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Pruebas telemáticas

Para rebajar el coste y el esfuerzo logístico de evaluar a 46.000 alumnos de forma simultánea, el año pasado Educación probó una versión digital del examen, que este año se generalizará. Frente a las denuncias de la CIG por la «burocracia» que deben asumir los docentes, la Xunta defiende que la versión telemática reduce el trabajo administrativo de los centros y «simplifica» la labor del profesorado durante la aplicación y corrección de las pruebas.