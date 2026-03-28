Galicia espera una Semana Santa con ocupación hotelera por encima del 80% gracias al buen tiempo
El pasado año, con una climatología muy adversa, la ocupación estuvo por encima del 75% en los días festivos
Agencias
Los establecimientos hoteleros gallegos esperan la llegada de la primera temporada alta del año expectantes y con buenas sensaciones. Las reservas son altas y confían en que el efecto llamada de las buenas previsiones meteorológicas lleve la ocupación por encima del 80% en Galicia para los días festivos.
Así lo han confirmado a Europa Press desde distintas entidades hosteleras y hoteleras, que consideran que el sol y las temperaturas primaverales serán un factor muy relevante teniendo en cuenta la sucesión de borrascas con las que Galicia empezó el año y la lluvia que ha afectado al sur de España y las Islas Canarias.
Así, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, auguraba este viernes una Semana Santa «muy buena», con una ocupación por encima del 80%. Estos datos, ha señalado, se estiman teniendo en cuenta que la Semana Santa del año pasado, «en la que climatología fue muy adversa, la ocupación estuvo por encima del 75%».
En la misma línea, y «a falta de las cifras definitivas», el presidente del Cluster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha explicado a Europa Press que «las reservas son bastante positivas».
«El buen tiempo será clave para que estas previsiones se cumplan y si siguen siendo favorables prevemos una ocupación alta», ha explicado, recordando que «muchas personas suelen dejar la búsqueda o la reserva de alojamiento para los últimos días previos a estas fechas».
Entre los destinos más solicitados está la costa, especialmente las Rías Baixas y la Costa da Morte, o la Ribeira Sacra. Las ciudades, especialmente las que tienen una Semana Santa de interés turístico, como Viveiro o Ferrol, también registrarán buenas cifras. En el Camino de Santiago ya ha empezado a notarse el incremento en la afluencia.
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