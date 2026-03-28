Galicia refuerza el operativo contra incendios tras un 2025 crítico y revisa al alza sus objetivos

El Ejecutivo gallego aprobó el pasado lunes, en el Consello da Xunta, el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) para 2026. Un programa que refuerza los medios de prevención y extinción tras un 2025 marcado por un fuerte impacto del fuego, con más de 118.000 hectáreas quemadas pese a registrarse poco más de un millar de incendios.

Precisamente, el efecto de la ola incendiaria del pasado verano se refleja en el objetivo que se marca Medio Rural de que la superficie afectada no supere las 29.200 hectáreas, un umbral superior al establecido el año pasado, cuando se situaba en 18.500 hectáreas. Este incremento responde a que la Xunta fija esta meta tomando como referencia la media de los últimos diez años.

En cuanto a la tipología de los fuegos, se mantiene la previsión de que los incendios superiores a 25 hectáreas no superen el 2 % del total. Sin embargo, en la última década este objetivo solo se cumplió en tres ocasiones (2018, 2021 y 2023). Sin ir más lejos, el pasado año se registraron en la comunidad dieciocho fuegos que superaron las 500 hectáreas de superficie afectada.

Más prevención

El Pladiga 2026 incrementa de forma significativa la superficie destinada a trabajos preventivos, con más de 33.800 hectáreas programadas frente a las cerca de 20.000 del año anterior. Estas actuaciones incluyen la apertura de áreas cortafuegos, franjas auxiliares, tratamientos silvícolas y mejoras en pistas y puntos de agua, así como ayudas a comunidades de montes y concellos.

También se refuerza la gestión de biomasa en las franjas secundarias, aquellas más cercanas a las viviendas, a través de un convenio con la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) dotado con unos 25 millones de euros anuales, que duplica el importe del periodo anterior.

Suben las parroquias prioritarias

El nuevo documento elaborado por los técnicos de Medio Rural incrementa el número de parroquias de alta actividad incendiaria, que pasan de 26 en 2025 a 35 en 2026. Entre ellas, únicamente aparecen cuatro en la provincia de A Coruña: son las de Santa Baia y Cures en Boiro, la de San Xoán en Carballo y la de Tállara en Lousame. Por su parte, Pontevedra suma hasta cuatro parroquias en este listado y Ourense acumula las 26 restantes, contabilizando el 75% de las feligresías de elevada actividad incendiaria de toda la comunidad.

Por otro lado, la Xunta identifica 276 parroquias donde las actuaciones de gestión de la biomasa serán prioritarias entre este mismo año y 2029.

Más medios y personal

El dispositivo de extinción suma más medios aéreos, con 24 aeronaves dependientes de la Xunta en escenarios de riesgo medio-alto, frente a las 20 del pasado año, a las que se añaden entre nueve y diez medios estatales. En el ámbito terrestre, se incorporan 42 nuevas brigadas de refuerzo para la campaña de alto riesgo.

El personal total supera las 5.400 personas, frente a las 5.199 recogidas en el plan de 2025, es decir, un 4% más que el pasado año. Además, el personal fijo discontinuo amplía su periodo de actividad hasta los nueve meses.

Refuerzo tecnológico

La red de videovigilancia se amplía hasta las 241 cámaras, un 30 % más que en 2025, cuando contaba con 181 dispositivos. Estas se distribuyen en 111 puntos del territorio.

El plan incorpora además detección automática de humo mediante inteligencia artificial integrada en XeoCode, el uso de drones en zonas de difícil acceso y una nueva aplicación móvil, anunciada recientemente por el Ejecutivo autonómico, que tiene como objetivo facilitar la colaboración ciudadana en la alerta temprana de incendios.