Las granjas gallegas dejarán de ingresar hasta 70 millones de aquí al verano por la bajada de precio de la leche

Una tormenta perfecta se avecina sobre el campo gallego. El sector lácteo, que viene de vivir unos años dulces gracias a la combinación de los buenos precios y la bajada de los costes, afronta su peor primavera desde 2022. La intención de la industria de renovar los contratos a la baja y el encarecimiento de las materias primas por la guerra de Irán se comerán parte de los márgenes y beneficios de las explotaciones. La gran incógnita es saber si este nuevo escenario es un fin de ciclo estructural o simplemente algo coyuntural. Pero a día de hoy nadie sabe la respuesta.

De hecho, esa incertidumbre es casi tan dañina para los 5.000 productores gallegos de leche como la propia bajada de precios. El lácteo gallego está en un momento de fuerte transformación, con una profesionalización y aumento de tamaño de las explotaciones que requiere inversiones millonarias. Pero en un clima de inestabilidad en el mercado, ¿quién se arriesga a dar el paso? Y para aquellos que lo han hecho en estos tiempos de bonanza y se haya hipotecado también se abre un escenario complejo.

"Incertidumbre" es la palabra que más se escucha estas semanas tanto dentro de las cuadras como en los despachos de la Xunta, el Ministerio o los sindicatos. Y prueba de ello es que se espera que los contratos que se firmen ahora con la industria sean de corta duración, unos cuatro meses. En verano, la evolución del sector y de la propia coyuntura internacional podrán dar pistas al sector. Pero hasta entonces, toca apretarse el cinturón.

Precio de la leche en origen en 2025 / Cedida

Bajada sí, pero no tanta

"Los ganaderos ya sabían que iba a haber una bajada de precios, pero no esperaban que fuese tan grande", indican fuentes del sector. Sobre la mesa, las propuestas de la industria de recogida apuntan a bajadas de hasta 9 céntimos en algunos casos. Así, se acabaría el litro de leche en origen por encima de los 0,50 euros en Galicia, donde arrancó el año a una media de 0,529. En líneas generales, el litro quedaría a una media de 0,45 para las granjas más grandes, que tienen primas por producción y calidad. Para otras explotaciones menores podría quedar incluso más cerca de los 0,40.

Lactalis, la empresa que más litros recoge en la comunidad, propone contratos a cuatro meses con una bajada de 8 céntimos. Y Larsa (del grupo asturiano Capsa) amortigua la bajada algún céntimo menos, pero dejando también el litro en ese horizonte de 0,45 euros. La misma cantidad que pagaría el Grupo Lence. Estas son las tres empresas que más leche compran en Galicia.

Pero es la tónica general en la industria, ya que Entrepinares propone rebajas alrededor de los 6 céntimos, mientras Inleit y Naturleite las empeoran incluso a 9 o 10 céntimos.

¿Por qué baja la leche? Según la UE, el mercado lácteo europeo inicia 2026 en fase de ajuste, tras un 2025 de precios elevados en origen, un repunte en la producción de leche que no se acompañó de suficiente demanda y una creciente volatilidaden los mercados internacionales. Eso llevó a la corrección de precios de commodities lácteas como mantequilla y leche en polvo, un descenso que poco a poco se va trasladando a las granjas productoras. Pero fuera de esa versión más administrativa, los sindicatos tienen otra teoría que explicaría la singularidad de Galicia: el impacto que supone la entrada «masiva» de leche de Francia y Portugal a precios muy baratos.

Pérdidas millonarias también en la ciudad

Con estas propuestas sobre la mesa, se puede aproximar un cálculo de lo que supondrá para el campo gallego el nuevo panorama lácteo. De arranque, las granjas podrían dejar de ingresar de aquí a julio hasta 70 millones de euros en el peor de los escenarios.

El cálculo sale de la comparativa de precios de 2025 entre los meses de abril y julio, ya que ahora la mayoría de contratos se proponen a cuatro meses. El litro se pagaba entonces a una media de 0,486 euros, siempre según datos del Ministerio de Agricultura. Más de 5.100 ganaderos entregaron en ese cuatrimestre 1.055.107 toneladas de leche, lo que supuso para las granjas 512 millones de euros.

Con una rebaja media de 7 céntimos, en los próximos cuatro meses, manteniéndose la producción, ingresarían 438 millones de euros, lo que supone un desfase de 73 millones. La cifra podría amortiguarse, en todo caso, para las granjas más grandes, ya que podrían garantizar un precio medio alrededor de los 0,45 euros/litro. En ese caso, se hablaría del entorno de 40 millones menos de ingresos respecto a 2025.

Son, en cualquier caso, estimaciones difíciles de concretar, ya que no todas las industrias ofrecen la misma bajada ni todas recogen la misma cantidad de litros ni tienen el mismo impacto en el sector. En todo caso, los números sí ofrecen un cuadro general de la pérdida de rentabilidad de las granjas esta primavera e inicio de verano, con cifras relevantes sobre la mesa.

Porque hay que tener en cuenta que los ingresos de las granjas suelen tener un doble efecto económico: por un lado, dinamizan el rural con la reinversión en la propia empresa (maquinaria, tecnología, ganado, personal...); y, por el otro, esa inyección económica sostiene en buena medida el consumo en la Galicia urbana. Aunque a veces en la ciudad cueste verlo.