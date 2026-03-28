Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PeleteiroCarlos CuerpoColexio López FerreiroCacheirasNoelia Castillo
instagram

Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Catoira

Los servicios de emergencias, incluyendo sanitarios y bomberos, acudieron a la piscina de Catoira, pero no pudieron salvar la vida de la mujer hallada

Lugar donde fue localizado el cuerpo.

Lugar donde fue localizado el cuerpo. / FdV

R. A.

Pontevedra

El cuerpo sin vida de una mujer de 66 años fue hallado este sábado en una piscina situada en el lugar de Abalo, en el municipio pontevedrés de Catoira, según informó AXEGA.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 11:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía, el GES de Padrón, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Catoira.

Según la información facilitada, fue un particular quien dio el primer aviso a los servicios de urgencias médicas tras ver el cuerpo en la piscina.

Noticias relacionadas

Pese a la intervención de los equipos movilizados, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Todo apunta a que la mujer cayó al vaso cuando limpiaba la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Panorama suspende su primera actuación del año en Galicia: 'Supone un riesgo para el montaje y el espectáculo
  2. El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
  3. El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
  4. El pub Momo cambia de manos: lo compra Sicilia in Bocca
  5. Santiago reúne a más de veinte chefs Michelin para celebrar la despensa gallega
  6. El Museo Thyssen pone el foco en los montes del Barbanza
  7. Un incendio en una panadería de Santiago obliga a intervenir a los Bomberos: 'Se originó en el horno
  8. Santiago estrenará un gran centro de dermatología en uno de los barrios más caros de la ciudad

Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Catoira

Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Catoira

Las galletas de una abuela gallega que ya dan la vuelta al mundo: "Llegamos a hacer 14.000 al día"

Las galletas de una abuela gallega que ya dan la vuelta al mundo: "Llegamos a hacer 14.000 al día"

Galicia espera una Semana Santa con ocupación hotelera por encima del 80% gracias al buen tiempo

Galicia espera una Semana Santa con ocupación hotelera por encima del 80% gracias al buen tiempo

La evaluación al sistema educativo se extenderá a cinco días lectivos en Galicia en Primaria y ESO

La evaluación al sistema educativo se extenderá a cinco días lectivos en Galicia en Primaria y ESO

Galicia refuerza el operativo contra incendios tras un 2025 crítico y revisa al alza sus objetivos

Galicia refuerza el operativo contra incendios tras un 2025 crítico y revisa al alza sus objetivos

Las granjas gallegas dejarán de ingresar hasta 70 millones de aquí al verano por la bajada de precio de la leche

Las granjas gallegas dejarán de ingresar hasta 70 millones de aquí al verano por la bajada de precio de la leche

Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero

Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero

Sanidade aprueba el plan para incentivar las guardias en los PAC y prevé la creación de 211 plazas, cien de médicos

Sanidade aprueba el plan para incentivar las guardias en los PAC y prevé la creación de 211 plazas, cien de médicos
Tracking Pixel Contents