La industria láctea gallega, en el punto de mira: Pontón alerta de recortes y exige medidas a la Xunta ante la bajada de precios

En plena crisis del sector lácteo de Galicia, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama a la Xunta que actúe como intermediaria entre los productores y los responsables de la industria, y que actúe como escudo para evitar que estos renueven «a la baja» los contratos con ganaderos, de acuerdo con las críticas del sector. Así lo ha expresado esta mañana durante su vista a Carballo para denunciar el estado de la AG-55.

En las últimas semanas, empresas como Naturleite, Lactalis o Leche Río han presentado sus propuestas de renovación de contratos a los ganaderos, con descensos en el precio de la compra de la materia prima que las organizaciones agrarias sitúan en hasta 9 céntimos por litro. Las organizaciones Agromuralla y OPL, en las que se concentran unos mil ganaderos, recuerdan que Galicia engloba casi la mitad de la producción estatal de leche, siendo la primera comunidad en la que se renuevan estos contratos. Es decir, los precios que se firmen aquí fijarán la vara de medir para el resto del Estado en los próximos meses.

A este respecto, Pontón alerta sobre un «recortazo» que considera «injusto e incomprensible». Según ha advertido, será una bajada que repercutirá a un sector que ya soporta en Galicia el «precio más bajo del Estado» en un «producto de primera calidad». «Suben el gasóleo, fertilizantes y piensos; sobre todo, por culpa de la guerra ilegal en Irán. Y no puede ser que el señor Rueda siga cruzado de brazos sin hacer nada», ha rechazado.

En este contexto, insta al gobierno del PP a «dejar de buscar culpables y empezar a dar soluciones» y ha advertido de que «no valen» los anuncios. Además, la líder del BNG comparó la «inacción» gallega con la puesta marcha de ayudas millonarias para el sector en comunidades como Euskadi, Cataluña y Murcia.

Mesa do Leite

El BNG propone sentar a ambos agentes a negociar para «poner fin» a esta bajada de precios, pero no de cualquier forma. Pontón llama a activar la llamada Mesa do Leite, como mecanismo de negociación entre productores e industria donde se acuerden precios justos que cubran los costes reales. Destacó el potencial del sector en Galicia, pero reconoce que necesita más apoyo institucional.

En esa línea, el Bloque también defiende un plan de 700 millones de euros para ayudar a las familias y a los sectores productivos más damnificados por el encarecimiento, en las que se incluyan subsidios directos al sector agrogandero.

La Consellería do Medio Rural, por su parte, ya pidió «responsabilidad» a la industria láctea hace una semana, pero todavía no ha anunciado medidas concretas de intervención.