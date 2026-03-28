Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero

La Comunidad de Madrid toma nota del trabajo hecho en Galicia. El Consello de la Xunta aprobará el próximo lunes la firma de un convenio entre ambas comunidades para que las instituciones madrileñas puedan adaptar a sus necesidades distintas aplicaciones informáticas de apoyo en la gestión del sector ganadero desarrolladas por la Administración gallega. El acuerdo, según adelantan fuentes del Ejecutivo de Alfonso Rueda a EL CORREO GALLEGO, incluye la cesión de los derechos tanto de la Oficina Virtual de Gandaría, conocida como OVGAN, como de sistemas que permiten la gestión de toda la información relacionada por parte de las unidades responsables funcionales de la Consellería do Medio Rural.

La OVGAN, apuntan estas mismas fuentes, es un portal online centrado en la atención al sector ganaderoque permite consultar información y realizar trámites administrativos. Se dirige, principalmente, a las personas que trabajan en este ámbito, así como a operadores comerciales, integradoras, comercializadoras del sector y determinados colectivos de veterinarios.

La Xunta destaca su uso dentro de la comunidad, con más de 650.000 operaciones registradas el pasado año: 170.000 altas por nacimiento, 92.000 declaraciones de movimientos o 234.000 solicitudes de autoguía, entre otras. Además, trabajan actualmente en la inclusión en los documentos del código de verificación electrónica (CVE).

El acuerdo incluye, asimismo, la cesión de los derechos de sistemas de información que son básicos para la gestión de las competencias de Galicia en el campo ganadero (XESGAN): el registro de exploraciones y datos ganaderos (REGAN); los movimientos de ganado (MOGAN); o el soporte de la gestión sanitaria de la ganadería (INGAN). Entre otras cosas, estos permitieron dar soporte a la gestión de más de 70.000 controles e inspecciones sanitarias; 800.000 registros de entrada o salida en las explotaciones de cerca de un millón de animales; o 48.000 altas, bajas o modificaciones.

Uso en otras comunidades

Desde el Ejecutivo gallego resaltan que esta no es la primera vez que otras comunidades utilizan sistemas gallegos para gestionar su medio rural. Ejemplo de esto, explican, es que el sistema de información contable de fondos europeos agrícolas do organismo pagador (SICOP) está siendo utilizado o en proceso de implantación actualmente en siete organismos pagadores de otras comunidades autónomas. A esto se suma la solicitud hecha el pasado año por Asturias y Castilla y León para uutilizarlos sistemas gallegos de gestión de los cortes de madera.

Así las cosas, en representación de la Xunta se encargarán de firmar el convenio la Consellería do Medio Rural y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, mientras que por parte de la Comunidad de Madrid, lo hará la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, así como la Agencia para la Administración Digital.