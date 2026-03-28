La Xunta considera "injustificada" la anunciada rebaja en los contratos de la leche y pide reflexión a la industria
Ante la incertidumbre por la renovación de acuerdos, la Xunta de Galicia insta a la industria a la "corresponsabilidad" para proteger a los ganaderos gallegos.
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reclamó este sábado a la industria láctea que “reflexione” sobre la anunciada rebaja en los contratos de la leche, una medida que la Xunta considera “totalmente injustificada” y lesiva para un sector estratégico en Galicia.
En un momento de “incertidumbre” por la renovación de los acuerdos con los ganaderos, la titular de Medio Rural apeló a la “corresponsabilidad” de todos los agentes para sostener un ámbito que definió como clave para el rural gallego.
Gómez subrayó que todavía quedan días para reconsiderar esa decisión y defendió que apoyar al sector agroganadero gallego es una tarea compartida. En esa línea, recordó que Galicia es referente en España en producción láctea y advirtió de que no es momento de presentar contratos que, según la Consellería, resultan perjudiciales para los productores.
La responsable autonómica explicó además que su departamento ya mantuvo reuniones tanto con la industria como con la distribución para trasladarles esa petición de responsabilidad en un contexto marcado por las circunstancias geopolíticas globales.
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