Aitana confunde una provincia gallega: «Se ha movido»
La cantante catalana se suma a un reto viral de geografía en TikTok y elige incorrectamente una provincia de Galicia
La cantante catalana Aitana ha confundido una provincia gallega al realizar un reto viral de geografía en TikTok. El juego consiste en ubicar en un mapa de España las diferentes provincias de nuestro país. La artista catalana no tuvo problema en situar perfectamente las provincias de Málaga, Palencia, Valladolid, Asturias, Zaragoza, Madrid, Cuenca y Ávila. El único error que ha tenido Aitana en el reto viral ha sido la ubicación de una de las provincias gallegas. Y es que, cuando llegó la hora de situar Ourense, acabó marcando, en cambio, otra provincia de la comunidad, Pontevedra.
La propia Aitana tiene una reacción instantánea cuando se da cuenta del error, poniendo cara de preocupación y enseguida se justifica: «No, yo lo iba a poner ahí, pero se ha movido», se excusó la cantante.
Reacciones en las redes sociales
Los comentarios de los seguidores de Aitana no tardaron en llegar. Entre las más de 1600 respuestas que han dejado algunos de los fans de la cantante en el vídeo se pueden apreciar algunos como: «Lo de Ourense me ha dolido» o «¿Cómo que no sabes dónde está Ourense?». Hasta hubo un usuario que la invitó a Pontevedra: «Hola Aitana! Ya que sabes las provincias de España, porque no vienes a Pontevedra (la que marcaste como Ourense ??)».
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