La pequeña aldea gallega que parece sacada de un cómic de Astérix y Obélix

"Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por lo romanos... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor". Así comienza una de las introducciones más reconocibles del cómic mundial, la que narra las aventuas de Astérix y Obélix.

Y es que lo cierto es que... ¿quién no conoce a esta célebre pareja de galos y sus famosos enfrentamientos con los romanos?

En sus reconocidas aventuras, la pequeña aldea gala resiste los envites y las intenciones de conquista de los legionarios romanos, y lo hace ajena al paso del tiempo y a los cambios del mundo que la rodea. Una imagen que, aunque nacida de la ficción, encuentra sorprendentes paralelismos en algunos rincones reales.

En el corazón de Galicia

Uno de ellos está en Galicia. En concreto, en la provincia de Lugo. Se trata de Piornedo, una pequeña aldea situada en el municipio de Cervantes, en pleno corazón de Os Ancares y que parece sacada de una historieta de Astérix.

Su sello de identidad son las pallozas, las antiguas viviendas típicas de la zona y que tienen su origen en la época prerromana, especialmente vinculadas a la cultura celta. De ahí su gran similitud con la idílica aldea gala, situada en Bretaña.

Todas responden a una tipología similar: una estructura circular, con muro de piedra y tejado de paja, con una parte para el ganado y otra para las personas. Eran construcciones pensadas para ser autosuficientes durante los duros inviernos de la montaña y cuyo lugar más importante era la cocina, ya que toda la vida giraba alrededor del fuego.

La aldea de Piornedo / Turismo de Galicia

Su ubicación, en plena montaña lucense, también ha sido clave para su conservación. El relativo aislamiento de la zona, lejos de grandes transformaciones urbanísticas, le ha permitido también mantener su esencia y convertirse en un verdadero viaje a otra época.

Si bien Piornedo no es la única localidad en la que se conservan este tipo de moradas, si que es la más famosa y la que cuenta con un mayor número de estas construcciones circulares, con un total de 14.

Un tesoro visitable

De ellas, una de las más destacadas es la Palloza Museo Casa do Sesto, la única visitable que mantienen su estructura interior sin modificaciones y que es un verdadero tesoro cultural.

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En definitiva, Piornedo no solo llama la atención por su parecido con la aldea de Astérix (aunque lo más lógico sería decir que la aldea gala se parece a este enclave de los Ancares), sino que es un conjunto arquitectónico único en Galicia con un valor patrimonial incalculable. Un enclave que resiste, como en los cómics, aunque en este caso no a los romanos, sino al paso del tiempo.