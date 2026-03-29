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Galicia lidera el Plan Veo con más de 9.500 menores beneficiados

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destaca el alcance social y educativo de un programa que ya suma cerca de 600 ópticas adheridas

Estante con gafas de una óptica.

Estante con gafas de una óptica. / Pi Studio

El Correo Gallego

Galicia se sitúa a la cabeza en la implantación del Plan Veo, un programa estatal orientado a garantizar el acceso a la salud visual de los menores de 16 años, con cerca de 600 ópticas adheridas y más de 9.500 niños y niñas beneficiados. Así lo destacó en la jornada de ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante su visita al Centro Óptico Xove, en la Mariña lucense, donde puso en valor tanto la elevada participación como la capilaridad territorial de la iniciativa.

En la provincia de Lugo, el plan cuenta ya con 67 establecimientos adheridos, una red que, en palabras del delegado, «refleja tanto la necesidad existente como la buena acogida de una medida pensada para llegar a quien más lo precisa». El programa, impulsado por el Ministerio de Sanidad, contempla ayudas de hasta 100 euros anuales por menor para la adquisición de gafas o lentes de contacto.

Blanco incidió en la dimensión social de la medida, subrayando su papel en la reducción de desigualdades entre familias. «Estamos ante una medida social que mejora la calidad de vida de los niños y niñas y apoya a las familias gallegas», afirmó, al tiempo que animó a la ciudadanía a aprovechar estas ayudas, cuya solicitud puede tramitarse directamente en las ópticas participantes.

El delegado también hizo hincapié en el impacto educativo del plan, al vincular problemas de rendimiento escolar con deficiencias visuales no corregidas. «No podemos permitir que un niño o niña tenga dificultades para seguir las clases por no disponer de gafas», señaló. En este sentido, defendió que garantizar la salud visual en la infancia es una condición necesaria para avanzar en igualdad de oportunidades.

Durante la visita, en la que también participó la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, Blanco agradeció la implicación del sector óptico, clave en la difusión y ejecución del programa en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

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El Plan Veo cuenta con una dotación estatal de 48 millones de euros y permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026.

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