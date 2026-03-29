Galicia refuerza las medidas contra la dermatosis nodular contagiosa

La Xunta reforzará las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) con el objetivo de seguir protegiendo la cabaña bovina de la comunidad. La Consellería do Medio Rural publicará este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva resolución que amplía el periodo de vigilancia veterinaria para los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de Galicia.

Esta vez, el período de control sanitario para los animales que lleguen a explotaciones gallegas procedentes de otras comunidades autónomas o de otros países pasará de 21 a 28 días. Durante ese tiempo, todos los bovinos presentes en la granja quedarán inmovilizados de forma cautelar desde el momento de la llegada de los nuevos animales.

La medida entrará en vigor el 1 de abril y estará vigente, en principio, hasta el 30 de ese mismo mes, aunque la Xunta no descarta prolongarla en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad, como está ocurriendo desde hace meses. Según explica Medio Rural, la decisión se basa en el análisis permanente del riesgo sanitario que realizan los Servicios Veterinarios Oficiales. No obstante, no se ha registrado ningún caso de DNC en la comunidad.

Además, seguirá siendo obligatoria la desinsectación tanto de los animales de la explotación como de los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto si el destino es para vida como para sacrificio. En el caso de los animales destinados a matadero, la normativa seguirá permitiendo su entrada siempre que sean trasladados directamente a estas instalaciones.

La resolución también mantiene la celebración de ferias, certámenes, subastas y mercados de ganado bovino con finalidad comercial. No obstante, en estos eventos solo podrán participar animales procedentes de explotaciones gallegas. Por su parte, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. En el caso de concursos, exhibiciones o eventos extraordinarios, seguirá siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Por otro lado, la Xunta insiste en reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una mayor coordinación entre las CCAA para aplicar medidas homogéneas de control. También solicita que el Gobierno central lidere en la Unión Europea el desarrollo de una vacuna marcada que pueda emplearse de forma preventiva y que se revise la actual clasificación de la enfermedad, considerada de máxima gravedad.