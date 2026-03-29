Hatta Energy ofrece su apoyo al Xacobeo 2027 tras reunirse con la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió el pasado viernes a los máximos responsables de Hatta Energy en un encuentro institucional en el que la compañía trasladó su disposición a colaborar con el Xacobeo 2027.

Durante la reunión, el consejero delegado, Javier Alonso, y el director financiero, Javier Corbacho, subrayaron la voluntad de la empresa de implicarse activamente en la celebración jacobea, que consideran clave para reforzar la vertebración territorial de Galicia y su posicionamiento tanto a nivel estatal como internacional.

La compañía, que trasladó su sede a Oleiros el pasado año, enmarcó esta posible colaboración en una estrategia más amplia de arraigo en la comunidad, en la que también figuran sus planes industriales vinculados a la producción de biodiésel. En este sentido, desde Hatta defienden que su implantación en Galicia no se limita al ámbito económico, sino que busca generar impacto social y territorial.

El ofrecimiento de apoyo al Xacobeo se produce en un contexto en el que la Xunta busca reforzar la participación del tejido empresarial en la organización del evento, con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar su papel como motor económico. La cita jacobea se ha convertido en una de las principales herramientas de política pública para atraer turismo, inversión y visibilidad internacional.

Además, la empresa trasladó al presidente gallego su intención de integrarse en el sistema de Formación Profesional Dual, con la vista puesta en la contratación de personal cualificado y en el desarrollo de programas formativos adaptados a sus necesidades productivas. Esta línea, centrada en el ámbito local, pretende facilitar la creación de empleo en el entorno rural y contribuir a fijar población.

En términos económicos, Hatta Energy destacó su aportación a las arcas públicas, que sitúa en más de 50 millones de euros mensuales en concepto de IVA, y defendió su papel como actor relevante dentro del sector energético. La reunión escenifica, en este sentido, la creciente interlocución entre la Administración autonómica y compañías del ámbito energético en un momento marcado por la transición hacia modelos productivos con menor impacto ambiental, pero todavía apoyados en estructuras industriales tradicionales.