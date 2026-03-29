Una gallega, tercera mejor cocinera joven de España

En un sector tan competitivo como es la gastronomía, donde el talento ya no solo se mide en los fogones, sino también en la capacidad de innovar y emocionar los paladares, los concursos culinarios parecen haberse convertido en un elemento más del aprendizaje, hasta el punto de convertirse en auténticos trampolines profesionales.

Más allá de la rivalidad culinaria, estos certámenes sirven como grandes escaparates de proyección nacional (o incluso internacional), espacios donde, en definitva, jóvenes cocineros ponen a prueba su dilatada formación en las distintas escuelas.

Precisamente, un total de 18 estudiantes de diferentes escuelas del panorama nacional participaron del 27 al 29 de marzo en la octava edición del Concurso Nacional de Escuelas de Cocina Protur Chef, celebrado en el hotel Protur Biomar Sensatori Resort de Sa Coma (Mallorca).

Dos alumnos del CSHG

Entre la casi veintena de participantes estaban representadas once escuelas de toda España, entre los que había dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia, situado en Santiago: Gabriel Quispe Peña y Fabián Rondón León.

Fabián Rondón León (izquierda) y Gabriel Quispe Peña / Cedida

Sin embargo, ninguno de los dos accedió a la final tras no poder pasar las semifinales.

Quienes si que accedieron a la final fueron los gallegos María Cabanas e Iker Rodiño Suárez, ambos estudiantes del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra.

Una gallega en el podio

Los dos alumnos gallegos se enfrentaron en la final a Albert Marqués (IES María Angels Cardona), Carme Juanede (IES Puis de Sa Font), Pablo Boillos (Basque Culinary Center) y Natalia López (Escuela Hostelería y Turismo Barcelona), teniendo que crear un plato de elaboración propia.

Finalmente, el primer premio ha sido para Pablo Boillos que se ha impuesto con su 'Merluza al vapor, emulsión de sus colágenos, menuier de mejillón y moscatel', una propuesta que ha destacado por su ejecución, coherencia gastronómica y equilibrio de sabores.

Noticias relacionadas

En el podio también se coló la pontevedresa María Cabanas que terminó en tercera posición con su 'Corral y millo'. Un tercer puesto dotado con 1.000 euros y con una estancia de formación en los hoteles Protur Hotels.