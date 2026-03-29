Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PeleteiroCarlos CuerpoColexio López FerreiroCacheirasNoelia Castillo
instagram

Un millar de personas protestan en Santiago contra la transfobia y exigen más derechos para el colectivo trans

La protesta, convocada por Arelas, denunció la falta de respuesta de las administraciones ante las demandas del colectivo trans, que reclama protección legal, sanidad, educación y empleo dignos.

La manifestación esta mañana en las calles del centro de Santiago

La manifestación esta mañana en las calles del centro de Santiago / Xoán Rey

Agencias

Santiago

Unas 1.000 personas se han movilizado este domingo en Santiago para protestar contra las agresiones y políticas tránsfobas y reclamar más derechos para el colectivo, con especial atención a las personas no binarias, migrantes y menores de 12 años, excluidas de la Ley Trans vigente desde 2023.

La protesta, convocada por la sección juvenil de Arelas, partió a las 12.00 horas bajo el lema 'A vosa transfobia, a nosa resposta' y culminó en la Praza do Obradoiro, donde se leyó un manifiesto respaldado por más de 120 entidades.

Los derechos trans son derechos humanos. Nuestra existencia no es un debate”, reivindicó el texto, leído por varias participantes junto a una intérprete de lengua de signos.

Desde la organización celebraron una asistencia “superior a las expectativas”, que sitúan en torno al millar de personas, en una movilización que se adelantó al Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo.

Durante la marcha, se escucharon consignas como “O trans é real” o “As persoas non binarias existen e resisten”, además de críticas al presidente de la Xunta. A la convocatoria acudieron también representantes del BNG, PSdeG y Movemento Sumar Galicia.

La representante de Arelas, Alicia Arruti, advirtió de que “hay motivos de sobra para salir a las calles”, en referencia a recientes agresiones como la sufrida por una mujer trans en La Bañeza o un ataque homófobo en Pontevedra, así como a lo que calificó de “retroceso” en Portugal en materia de derechos trans.

Reivindicaciones

Las entidades participantes denunciaron que las administraciones no están dando respuesta suficiente a las demandas del colectivo y reclamaron protección legal efectiva, así como acceso digno a la sanidad, la educación y el empleo.

Entre sus peticiones figuran la formación obligatoria en identidad de género para personal docente y sanitario, programas de refugio para personas perseguidas y la adaptación del protocolo educativo gallego a la actual Ley Trans.

Asimismo, incidieron en que la normativa estatal deja fuera a varios grupos. En particular, denunciaron las dificultades de las personas trans migrantes para cambiar su documentación, la “laguna legal” que afecta a menores de 12 años y los obstáculos que enfrentan las personas no binarias.

Noticias relacionadas y más

El manifiesto concluyó reclamando su inclusión en la ley como “un paso necesario para el reconocimiento de su existencia”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
  2. El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
  3. Ganaderos gallegos vierten 15.000 litros de leche portuguesa para denunciar la entrada de producto extranjero en el sector
  4. La Panorama suspende su primera actuación del año en Galicia: 'Supone un riesgo para el montaje y el espectáculo
  5. Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
  6. Santiago estrenará un gran centro de dermatología en uno de los barrios más caros de la ciudad
  7. Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
  8. Un café que se hace en una hora: el secreto del bar de la Rúa da Senra para resistir desde 1931

Un millar de personas protestan en Santiago contra la transfobia y exigen más derechos para el colectivo trans

Un millar de personas protestan en Santiago contra la transfobia y exigen más derechos para el colectivo trans

La provincia de A Coruña acumula casi la mitad de las sanciones por no depositar fianzas de alquiler en Galicia

La pequeña aldea gallega que parece sacada de un cómic de Astérix y Obélix

La pequeña aldea gallega que parece sacada de un cómic de Astérix y Obélix

Galicia registra un nuevo máximo de denuncias por irregularidades en centros de mayores, niños y personas con discapacidad

Galicia registra un nuevo máximo de denuncias por irregularidades en centros de mayores, niños y personas con discapacidad

La Xunta considera "injustificada" la anunciada rebaja en los contratos de la leche y pide reflexión a la industria

La Xunta considera "injustificada" la anunciada rebaja en los contratos de la leche y pide reflexión a la industria

Fe, tradición e memoria colectiva en Viveiro

Fe, tradición e memoria colectiva en Viveiro

La industria láctea gallega, en el punto de mira: Pontón alerta de recortes y exige medidas a la Xunta ante la bajada de precios

La industria láctea gallega, en el punto de mira: Pontón alerta de recortes y exige medidas a la Xunta ante la bajada de precios

El satélite Celeste IOD-1 de la gallega Alén Space, lanzado con éxito desde Nueva Zelanda

El satélite Celeste IOD-1 de la gallega Alén Space, lanzado con éxito desde Nueva Zelanda
Tracking Pixel Contents