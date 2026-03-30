Cazado un vecino de Crecente (Pontevedra) por transportar viajeros en su coche sin licencia
El conductor cobraba 40 euros por un servicio de transporte previamente acordado por teléfono
Se enfrenta a una multa de 6.000 euros tras ser interceptado por la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil interceptaron a un vecino de Crecente (Pontevedra), de 43 años, que presuntamente realizaba servicios de transporte de viajeros en su vehículo particular sin contar con la habilitación necesaria para ello. Por estos hechos se enfrenta a una sanción que podría alcanzar los 6.000 euros.
Según informó la Benemérita en un comunicado, los agentes tuvieron conocimiento de que una persona de la zona se dedicaba de forma habitual a transportar pasajeros utilizando su turismo particular y sin disponer del título habilitante exigido por la normativa.
Tras iniciar las correspondientes investigaciones, los guardias civiles localizaron el vehículo cuando circulaba por la carretera EP-5005, en el municipio de Crecente. En el momento de la interceptación comprobaron que el conductor estaba realizando un servicio de transporte que había sido contratado previamente mediante una llamada telefónica por un importe de 40 euros.
- Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
- Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
- Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del nivel de renta de Oleiros
- El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
- El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
- Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña
- Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa
- La industria láctea gallega, en el punto de mira: Pontón alerta de recortes y exige medidas a la Xunta ante la bajada de precios