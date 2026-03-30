Cazado un vecino de Crecente (Pontevedra) por transportar viajeros en su coche sin licencia

Agentes de la Guardia Civil interceptaron a un vecino de Crecente (Pontevedra), de 43 años, que presuntamente realizaba servicios de transporte de viajeros en su vehículo particular sin contar con la habilitación necesaria para ello. Por estos hechos se enfrenta a una sanción que podría alcanzar los 6.000 euros.

Según informó la Benemérita en un comunicado, los agentes tuvieron conocimiento de que una persona de la zona se dedicaba de forma habitual a transportar pasajeros utilizando su turismo particular y sin disponer del título habilitante exigido por la normativa.

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Tras iniciar las correspondientes investigaciones, los guardias civiles localizaron el vehículo cuando circulaba por la carretera EP-5005, en el municipio de Crecente. En el momento de la interceptación comprobaron que el conductor estaba realizando un servicio de transporte que había sido contratado previamente mediante una llamada telefónica por un importe de 40 euros.