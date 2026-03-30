Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad más contaminada de España está en Galicia

Cuando hablamos de contaminación atmosférica, lo primero que pensamos es que está causada por el CO2, el nitrógeno o los metales pesados. Sin embargo, uno de los componentes más peligrosos de la polución son las llamadas partículas finas, unas partículas en suspensión que se infiltran en el sistema respiratorio de las personas y puede causar daños devastadores en la salud.

Estas partículas de materia en suspensión (PM2.5 y PM10) son los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental y cuanto más pequeñas, más perjudiciales para la salud pueder ser. Por tanto, las PM2.5, que se originan especialmente por la combustión de vehículos a motor, son las más peligrosas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo anual de cinco miligramos por metro cúbico de PM2.5, un umbral que, tal y como recoge el 'Informe mundial de calidad del aire' elaborado por la compañía suiza IQAir, solamente cumplieron 13 países el pasado 2025: Polinesia Francesa (1.8), Puerto Rico (2.4), Islas Vírgenes de los Estados Unidos (2.5), Barbados (2.6), Nueva Caledonia (3.6), Islandia (3.7), Bermudas (3.8), Andorra (4.3), Australia (4.4), Granada (4.7), Panamá (4.8) y Estonia (4.9).

En el otro extremo se encuentran la mayoría de países del mundo, con valores que superan los límites conseguidos seguros por la OMS, entre ellos España. El estudio sitúa al país en el puesto 105, con una media de 9.1 microgramos de PM2.5, casi el doble del valor aconsejado.

Una ciudad gallega, la más contaminada

Dentro de estos datos, Galicia destaca negativamente, ya que una ciudad gallega es la más contaminada de españa por PM2.5.

Se trata de Ourense, que encabeza el ranking nacional según IQAir con un valor de 18.5, casi el doble de la siguiente ciudad gallega más contaminada: Cee, con 9.3 miligramos por metro cúbico.

Ourense es la ciudad española más contaminada por PM2.5 / Brais Lorenzo

A la localidad de la Costa da Morte la siguen Vigo (9.1) y A Coruña (8.7), mientras que en el caso de Santiago de Compostela la situación es algo más favorable, aunque todavía por encima de los valores recomendados por la OMS (6.7).

A nivel gallego, solamente Cervo (4.7) y Pontevedra (4.1) se sitúan por debajo del umbral de los cinco miligramos por metro cúbico.

Muy por encima de las grandes ciudades españolas

En el conjunto de España, Ourense es la única ciudad que se sitúa en el nivel naranja (entre 3 y 5 veces por encima del valor recomendado). Completan el podio de las ciudades españolas más contaminadas Mollet del Valles (14.7) y Los Cortijillos (14).

La primera gran ciudad en el ranking español es Sevilla, que ocupa el puesto 10 con un valor de 12 miligramos por metro cúbico; mientras que Barcelona (9.2) y Madrid (8.5), ocupan los puestos 63 y 88 respectivamente.

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