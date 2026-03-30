Jornada siniestra en el rural gallego: dos muertos en sendos accidentes con sus vehículos en Lugo y Ourense

Desde el mediodía este lunes se convirtió en una jornada trágica en el rural de Galicia al morir dos hombres en sendos accidentes de tráfico en los concellos de Castro de Rei (Lugo) y de Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

El primer accidente sucedió a las 12.07 horas de la mañana, cuando un nonagenario se salió de la vía mientras conducía su cuadriciclo ligero en A Terra Chá, tal y como ha trasladado la Guardia Civil de Lugo. El siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 9,180 de la carretera LU-P-1706, que enlaza Feira do Monte y Castro, en el término municipal de Castro de Rei.

El conductor, que era el único ocupante del vehículo, sufrió una salida de vía por el margen izquierdo de la carretera, quedando herido de gravedad. Fue trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde finalmente falleció.

Tan solo una hora después, otro hombre perdía la vida en un accidente con un tractor en una finca situada en el lugar Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, en la provincia de Ourense. Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvo constancia del suceso a las 13.15 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de la situación y la necesidad de asistencia urgente.

A continuación, el 112 avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Valdeorras, al GES de Valdeorras, la Guardia Civil y a Protección Civil. Al desplazarse al lugar de los hechos, el personal sanitario no pudo hacer nada para salvar la vida del hombre.