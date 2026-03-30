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La Policía Nacional investiga una agresión con arma blanca entre menores en Ourense que fue grabada en vídeo

La víctima sufrió una herida en el brazo que precisó puntos de sutura

Un vehículo de la Policía Nacional en Ourense

Un vehículo de la Policía Nacional en Ourense / Europa Press

Agencias

Santiago

La Policía Nacional de Ourense investiga una agresión con arma blanca entre dos menores, que fue grabada en vídeo. La víctima habría sido trasladada al hospital después de resultar herida en el brazo durante la pelea.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos habrían ocurrido pasadas las 19.30 horas de ayer en la calle de O Progreso, en Ourense, y fueron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 los que alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para solicitar la intervención de las fuerzas del orden ante una agresión a una menor con arma blanca.

De esta manera, se dio aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a la Policía Autonómica.

Fuentes del 061 Galicia han confirmado que una menor fue trasladada a esa hora a un centro hospitalario en una ambulancia asistencial, sin especificar los motivos de este servicio.

Por su parte, otras fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la víctima, menor de edad, sufrió una herida en el brazo que precisó puntos de sutura.

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La Policía Nacional investiga los hechos, después de que fuesen denunciados. Todo sucedió a la altura del Puente Romano y, al parecer, las jóvenes se conocían de practicar deporte juntas.

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