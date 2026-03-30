Un destino que combina un rico patrimonio, rutas xacobeas, actividades ao aire libre e gastronomía con identidade propia
Procesións relixiosas e ‘santas’ tapas na Estrada
Haberá saídas o Domingo de Ramos e o Xoves e Venres Santo. Os locais hostaleiros volverán ofrecer unha saborosa ruta de petiscos
A Estrada quenta motores para unha Semana Santa que volverá combinar tradición relixiosa e dinamización hostaleira. A Confraría da Santa Cruz xa abriu o programa coa misa de confrades e o recoñecemento a novos membros e confrades de honra, nun arranque que serve tamén para reforzar o papel desta entidade á fronte dos actos litúrxicos e procesionais.
De cara aos próximos días, a celebración manterá algunhas das súas citas máis simbólicas, coa bendición e procesión de Ramos, a saída do Cristo Atado á Columna o Xoves Santo e a procesión do Santo Enterro o Venres Santo. A isto súmase o traballo previo de montaxe das carrozas e de acondicionamento do percorrido, que contribúe a darlle visibilidade a unha celebración que a confraría aspira a seguir consolidando no calendario local.
En paralelo, o Concello e os hostaleiros ultiman unha nova edición do certame Santas Tapas, que se celebrará do 1 ao 5 de abril cunha previsión inicial de 21 establecementos participantes repartidos en catro rutas. A principal novidade será o formato combo, con tapa e bebida por 3,5 euros en venda anticipada, mentres que a tapa manterase en 3 euros.
A iniciativa busca atraer público local e foráneo e reforzar o ambiente de rúa durante os días centrais da Semana Santa. O Concello financiará parte dos 3.500 combos para favorecer a participación cidadá.
