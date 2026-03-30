Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subasta CastiñeiriñoCasa dos MaioresSemana SantaGuerra en Oriente Medio
instagram

Un destino que combina un rico patrimonio, rutas xacobeas, actividades ao aire libre e gastronomía con identidade propia

Procesións relixiosas e ‘santas’ tapas na Estrada

Haberá saídas o Domingo de Ramos e o Xoves e Venres Santo. Os locais hostaleiros volverán ofrecer unha saborosa ruta de petiscos

Iago Rodríguez

A Estrada

A Estrada quenta motores para unha Semana Santa que volverá combinar tradición relixiosa e dinamización hostaleira. A Confraría da Santa Cruz xa abriu o programa coa misa de confrades e o recoñecemento a novos membros e confrades de honra, nun arranque que serve tamén para reforzar o papel desta entidade á fronte dos actos litúrxicos e procesionais.

De cara aos próximos días, a celebración manterá algunhas das súas citas máis simbólicas, coa bendición e procesión de Ramos, a saída do Cristo Atado á Columna o Xoves Santo e a procesión do Santo Enterro o Venres Santo. A isto súmase o traballo previo de montaxe das carrozas e de acondicionamento do percorrido, que contribúe a darlle visibilidade a unha celebración que a confraría aspira a seguir consolidando no calendario local.

En paralelo, o Concello e os hostaleiros ultiman unha nova edición do certame Santas Tapas, que se celebrará do 1 ao 5 de abril cunha previsión inicial de 21 establecementos participantes repartidos en catro rutas. A principal novidade será o formato combo, con tapa e bebida por 3,5 euros en venda anticipada, mentres que a tapa manterase en 3 euros.

Noticias relacionadas y más

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

A iniciativa busca atraer público local e foráneo e reforzar o ambiente de rúa durante os días centrais da Semana Santa. O Concello financiará parte dos 3.500 combos para favorecer a participación cidadá.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
