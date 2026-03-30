Rueda urge activar la comisión de incentivos fiscales para el Xacobeo
El presidente de la Xunta asegura que «se está poniendo en serio peligro la posibilidad de algunos patrocinios»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apremió hoy al Gobierno central a activar la comisión interadministrativa encargada de aprobar los incentivos fiscales a empresas que colaboren con el Xacobeo 2027.
A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, el titular del Gobierno gallego señaló que Galicia no obtuvo aún respuesta a la carta enviada el pasado viernes al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en la que, según avanzó El Mundo, se reclamaba que actuase «con premura y urgencia» para desbloquear el proceso.
El titular de la Xunta explicó que esa misiva era «casi una llamada de desesperación» para trasladar que se está «en tiempo límite». Rueda aseguró que confía en que el Gobierno va a dar este paso pero demandó que el proceso «se acelere» ya que «se está poniendo en serio peligro la posibilidad de algunos patrocinios».
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