Rueda ve el traslado forzoso del magistrado Luis Villares en el TSXG como un «cambio organizativo» y no entra a valorarlo

La reorganización en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con el traslado forzoso del magistrado Luis Villares de la sección tercera la Sala de lo Contencioso-administrativo, encargada de gestionar los recursos sobre parques eólicos ha tenido eco hoy en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

Preguntado por los medios, el presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, limitó esta decisión a un «cambio organizativo». «Es una decisión interna que se toma en función del funcionamiento del propio tribunal y, por tanto, no me van a escuchar a mí decir nada de esto», señaló el titular de la Xunta. Una posición que contrapuso a la de «algunos partidos políticos» que, según dijo, «cuando no les gustan los procedimientos judiciales, critican directamente a los jueces y no las sentencias», algo que, en su opinión, «no le hace ningún favor a la justicia».

En este sentido, Rueda defendió la actuación de la Xunta al recurrir resoluciones judiciales con las que discrepaba. «Efectivamente, recurrimos sentencias porque no estábamos de acuerdo con ellas. Tan en desacuerdo estábamos que las recurrimos y, por cierto, el Tribunal Supremo nos dio la razón en cuatro ocasiones», afirmó.

Sobre el elevado número de paralizaciones de parques eólicos en Galicia, Rueda rechazó asumir responsabilidad política y subrayó que se trata de una situación «que no se da en ningún otro lugar de España» y que, según indicó, fue corregida parcialmente por el alto tribunal. «Cuando un parque se autoriza es porque creemos que cumple la normativa. Lo que llamábamos la atención era esa diferencia con respecto al resto del Estado», sostuvo.

Enfoque integral en la gestión de Meirás

En paralelo, el titular de la Xunta se refirió al futuro plan de usos del Pazo de Meirás, en caso de que la Administración autonómica asuma su gestión. Rueda defendió un enfoque amplio que integre todas las etapas históricas del inmueble y no solo una aproximación memorialista por su relación con la familia del dictador. «Lo que queremos es que ese plan de usos sea acorde con toda la historia del pazo, que es una historia larga, por supuesto relacionada con el periodo en que fue propiedad de la familia Franco, pero también con todo lo anterior», explicó.

En este sentido, rechazó limitar el relato a una sola etapa: «No se puede pretender que solo se refleje una parte de su historia. Hay que reflejar toda. Intentaremos encontrar un equilibrio, que creo que ahí estará la virtud», concluyó.