Los alojamientos gallegos registran cerca del 60% de reservas para las noches clave de Semana Santa

El sector turístico gallego registra, al inicio de una semana de vacaciones para muchos, casi un 60% de reservas para las noches del jueves y el viernes de Semana Santa, según los datos del Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (SIMADA) del Clúster de Turismo de Galicia, compartidos este lunes. El sábado la ocupación roza, por el momento, el 50%, una cantidad que puede mejorar en función de la meteorología.

En lo que se refiere al precio por noche, la media de todos los alojamientos de la comunidad se sitúa en torno a los 100 euros, mientras que la estancia media alcanza las tres noches. Con todo, desde el sector matizan que estas cifras todavía pueden variar debido a las reservas de última hora. De hecho, el sistema constata que más del 40% de las reservas se han formalizado en los cinco o diez días previos a la fecha de entrada en el alojamiento.

Los datos de SIMADA apuntan además a un perfil de visitante mayoritariamente nacional, ya que más del 80% de quienes eligen Galicia para pasar la Semana Santa proceden de otras partes del mapa estatal. Dentro de ese grupo predominan los viajeros del turismo interior.

Por su parte, el turismo internacional en Galicia representa el 11,6% del total, con visitantes procedentes principalmente de Portugal, Alemania y Suiza. Además, un 7,5% de las reservas no tienen asociada la procedencia del visitante.

Los mayores porcentajes se concentran en la costa de la comunidad, donde se alcanza el 56%, frente al 50% del interior. Por tipo de establecimiento, los hoteles concentran el 59% de las reservas, mientras que las casas de turismo rural se sitúan en el 53%.