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La autopista AP-9 instala el primer corredor de electrolineras ultrarrápidas de Galicia

El despliegue de 74 surtidores eléctricos en las siete estaciones que hay de Ferrol a Tui, busca estimular el uso del coche eléctrico en nuestra comunidad

La instalación de O Burgo está operada por la firma Atlante

La instalación de O Burgo está operada por la firma Atlante / Cedida

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Autopistas del Atlántico SA -Audasa- pone en servicio desde este miércoles 1 de abril, el primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia, que contempla la instalación de 7 estaciones en todas sus áreas de servicio con 74 plazas de recarga. La primera electrolinera de este tipo que va entrar en funcionamiento es la del área de servicio de O Burgo (A Coruña), que abrirá mañana. En las próximas semanas se sumarán las dos de Ameixeira (norte y sur). La instalación de O Burgo está operada por la firma Atlante y la de Ameixeira por Plenitude On The Road.

El contrato, suscrito entre Autopistas del Atlántico y dos de las compañías más potentes del sector de electromovilidad, incluye una inversión inicial de 7,6 millones de euros para que todas las estaciones de servicio de la AP-9 tengan estas instalaciones en funcionamiento este año, lo que permitirá disponer de puntos de carga cada 36 kilómetros a lo largo de toda la autopista. En el área de servicio de Compostela, además, se habilitará una electrolinera específica para camiones. Cada surtidor ofrece potencias entre 160 kilovatios (kW) y 300 kW, capaces de recargar una batería entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tipo de vehículo.

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