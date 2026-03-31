La autopista AP-9 instala el primer corredor de electrolineras ultrarrápidas de Galicia
El despliegue de 74 surtidores eléctricos en las siete estaciones que hay de Ferrol a Tui, busca estimular el uso del coche eléctrico en nuestra comunidad
El Correo Gallego
Autopistas del Atlántico SA -Audasa- pone en servicio desde este miércoles 1 de abril, el primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia, que contempla la instalación de 7 estaciones en todas sus áreas de servicio con 74 plazas de recarga. La primera electrolinera de este tipo que va entrar en funcionamiento es la del área de servicio de O Burgo (A Coruña), que abrirá mañana. En las próximas semanas se sumarán las dos de Ameixeira (norte y sur). La instalación de O Burgo está operada por la firma Atlante y la de Ameixeira por Plenitude On The Road.
El contrato, suscrito entre Autopistas del Atlántico y dos de las compañías más potentes del sector de electromovilidad, incluye una inversión inicial de 7,6 millones de euros para que todas las estaciones de servicio de la AP-9 tengan estas instalaciones en funcionamiento este año, lo que permitirá disponer de puntos de carga cada 36 kilómetros a lo largo de toda la autopista. En el área de servicio de Compostela, además, se habilitará una electrolinera específica para camiones. Cada surtidor ofrece potencias entre 160 kilovatios (kW) y 300 kW, capaces de recargar una batería entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tipo de vehículo.
Primera ruta dotada con un servicio integral de carga rápida
El despliegue de los 74 surtidores eléctricos busca estimular el uso del coche eléctrico en Galicia. En la actualidad sólo el 8% de los puntos de carga en vías que hay en Galicia son de media o alta capacidad, lo que convierte a Autopistas del Atlántico en la primera ruta dotada con un servicio integral de carga rápida para vehículos eléctricos.
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