Más de un cuarto del salario para comprar una vivienda en Galicia: cada vez más caro y cada vez más esfuerzo

Al gallego promedio es muy probable que le cueste imaginarse como un nuevo propietario, por lo menos a corto plazo. Adquirir una vivienda en propiedad en Galicia se complica y resulta más difícil que hace unos años. Mientras el mercado inmobiliario experimenta una etapa de crecimiento y prosperidad, el coste de comprar una morada continúa exigiendo un importante esfuerzo económico para los hogares gallegos al requerir una mayor cantidad del sueldo para ello, según los datos publicados este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el nuevo informe 'Accesibilidade á vivenda' relativo al año 2025.

Tal y como se desprenden los datos recabados por el IGE, los gallegos tuvieron que destinar aproximadamente el 27,4 % de su salario al pago de una vivienda, lo que se traduce en que más de una cuarta parte de los ingresos mensuales se destinan a afrontar el pago de una hipoteca o préstamo necesario para comprar una casa. En 2024, este porcentaje rondaba casi el 28%, por lo que se sitúa ligeramente por debajo del registrado en los trimestres anteriores, pero permanece cerca del límite para que una vivienda sea asequible.

Más de 26.800 viviendas vendidas en 2025

La principal razón de esta presión sobre los hogares está en el fuerte aumento de los precios, y es que durante 2025 el valor de la vivienda en Galicia subió cerca de un 13 % en solo un año, el mayor incremento desde antes de la crisis inmobiliaria de 2008. La subida se produce en un contexto en el que la demanda de vivienda sigue creciendo con fuerza, impulsada tanto por compradores que buscan residencia habitual como por inversores. Además, el valor añadido bruto del sector creció un 7,3% en tasa interanual.

Por otro lado, las cifras de compraventa reflejan claramente este dinamismo: en 2025 se vendieron 26.815 viviendas en la comunidad, el nivel más alto desde 2009. La mayor parte de estas transacciones corresponde a vivienda usada —un 74,5%—, según los datos que se recopilan en el informe 'Seguimento e análise da construción', también publicado este martes por el IGE y realizado a partir de las cifras recogidas, a su vez, por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, el aumento de la demanda presiona los precios al alza y condiciona el acceso al mercado para muchos gallegos, especialmente para aquellos que compran por primera vez.

Sin embargo, el esfuerzo financiero necesario para comprar vivienda no se ha disparado aún más gracias a otro factor clave: la evolución de los tipos de interés. Según el IGE, tras los niveles elevados alcanzados en años anteriores, el euríbor y los tipos de interés hipotecarios comenzaron a moderarse durante 2025, lo que permitió reducir ligeramente el coste mensual de los préstamos. En el ejercicio anterior, las hipotecas aumentaron un 37,3 % con respecto al año anterior, lo que indica que la mitad de los compradores de viviendas en Galicia necesitaron hipotecarse para ello.