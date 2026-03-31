Cuatro detenidos en Galicia por el narcotúnel de Ceuta tras hallar un alijo de hachís y cocaína en un trastero en Vigo
Según ha informado la Policía Nacional, nuestra comunidad desempeñaba un papel relevante en la fase de almacenamiento y redistribución de la droga dentro de la estructura criminal
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra, en el marco de la macrooperación contra la organización criminal dedicada al tráfico de drogas que contaba con un narcotúnel en Ceuta para introducir estupefacientes en España.
Durante los registros efectuados por los agentes en territorio gallego, localizaron e incautaron 288 kilogramos de hachís y 88 kilogramos de cocaína en un trastero en Vigo, sustancias que formaban parte del entramado logístico de la organización para su distribución posterior.
Según ha informado la Policía Nacional, Galicia desempeñaba un papel relevante en la fase de almacenamiento y redistribución de la droga dentro de la estructura criminal, que tenía capacidad para mover grandes cantidades de hachís hacia distintos puntos de la península y otros países europeos.
La operación, que se desarrolló de forma simultánea en varias provincias españolas, fue iniciada por la fuerzas de seguridad en febrero de 2025 y ha contado con la participación de más de 250 agentes, los cuales realizaron 29 registros en domicilios y naves industriales situadas en Ceuta, Marbella (Málaga), Villablanca (Huelva), Los Barrios (Cádiz) y Pontevedra. Por el momento hay 27 personas detenidas.
En el conjunto del dispositivo policial se intervinieron más de 17 toneladas de droga, 1,43 millones de euros en efectivo, quince vehículos de lujo y 66 equipos de comunicación, además de desmantelar la estructura logística de la organización.
Un narcotúnel de gran complejidad técnica
Uno de los elementos más llamativos de la investigación fue el hallazgo en Ceuta de un narcotúnel de gran complejidad técnica, equipado con raíles, vagones, poleas y grúas para transportar los fardos de droga. Esta infraestructura, oculta bajo una nave industrial y con accesos camuflados, permitía introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos sin contacto visual directo entre los miembros de la red.
- Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
- Se vende por 600.000 euros un histórico edificio de Santiago: «Interesa a inversores extranjeros»
- A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
- Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
- Muere María Aurora Losada Andrade, propietaria de los emblemáticos Talleres Amio en Santiago
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad más contaminada de España está en Galicia
- El dueño del bar de Santiago que tomó bizcocho con marihuana sin saberlo pide justicia
- Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia se quedan a las puertas de competir en la final por ser el mejor cocinero joven de España