El hijo de José Tomé ya es concejal en Monforte de Lemos

La carambola política en Monforte provocada por la renuncia de la concejala de Igualdade del PSdeG Margarita López Rodríguez se ha materializado. Miguel Tomé, hijo del expresidente de la Diputación y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ya es concejal de la corporación local en la ciudad, después de tomar posesión de su acta en un pleno bronco que se celebró la pasada noche; una sesión ordinaria en la que la oposición volvió a exigir la dimisión del regidor local por la denuncia que pesa sobre él sobre un supuesto caso de acoso sexual.

La toma de posesión de Miguel Tomé como nuevo concejal -no al frente de las competencias de Igualdade, que ha asumido Regina López- era el segundo punto de la sesión ordinaria del pleno de Monforte, al correr la lista de las municipales tras la dimisión por "circunstancias familiares" de Margarita López. Miguel Tomé accede a la corporación sin apenas rodaje político. Vinculado, como su padre, al sindicalismo, en su caso a Unións Agrarias, ya fue en las listas por Lugo de José Ramón Gómez Besteiro a las elecciones gallegas de 2024.

Las demandas de una "dimisión inmediata" de José Tomé para “evitar que siga dañando la imagen de Monforte”, después de que la Fiscalía presentase una querella contra él a raíz de una denuncia particular por un supuesto caso de acoso sexual, volvieron a sobrevolar el pleno, esta vez por parte de la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Katy Varela. “Pedimos su dimisión por lealtad, por higiene democrática, por la imagen de Monforte y por decoro institucional. Conceptos que el señor Tomé demostró no manejar”, argumentó.

Tomé, que ejerce como no adscrito tras causar baja como militante en las filas socialistas aunque gobierna con el apoyo del PSdeG, volvió a insistir en su inocencia y a asegurar que la situación que motivó su renuncia a la Presidencia de la Diputación de Lugo y a solicitar la baja de militancia en el Partido Socialista es "unha patraña e unha montaxe política" para perjudicarlo.

José Tomé en su comparecencia el 10 de diciembre. / Carlos Castro

El nuevo sueldo de Tomé: 62.555 euros anuales

A finales de enero, el pleno del concello de Monforte de Lemos aprobó una dedicación exclusiva para el alcalde no adscrito de 62.555 euros brutos al año, gracias al voto de los ocho ediles del grupo municipal del PSOE y el suyo propio, como concejal no adscrito. Los grupos municipales del BNG, del Partido Popular y de Esperta Monforte votaron en contra.

Al dimitir como presidente de la Diputación de Lugo el 30 de diciembre de 2025, Tomé perdió el salario que percibía por ese cargo en la institución. Según el espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025, conforme a las retribuciones de 2024, su sueldo anterior era de 78.750 euros brutos anuales.