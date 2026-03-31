'Masterchef' y el emotivo homenaje a los bomberos forestales de Galicia con el que estrenan nueva temporada.

Masterchef está de vuelta con su decimocuarta temporada. Un regreso que ha tenido lugar esta semana con un emocionante a la par que emotivo programa.

Emocionante porque el regreso del talent culinario más conocido de la parrilla televisiva en España ha comenzado con una larga e intensa competición para decidir qué concursantes entrarán finalmente en las cocinas de Masterchef.

Emotivo porque esta nueva edición, que en palabras del chef y jurado del programa Pepe Rodríguez será «toda una declaración de amor por la comida tradicional», no solo ha arrancado con un homenaje a la recientemente fallecida Esther González, referente del casting en España y arquitecta invisible de reconocidos espacios televisivos como Gran Hermano y, precisamente, MasterChef, entre otros, sino que ha reconocido la labor de los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos forestales que, el pasado verano, combatieron los terribles incendios que asolaron miles de hectáreas en Galicia.

Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz, jurado de 'MasterChef 14'. / RTVE

'Masterchef 14' arranca con nuevas caras

Masterchef 14 arrancó con caras nuevas, comenzando por la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en el jurado, la influencer gastronómica Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, que ya anticipó en los compases iniciales del programa que habrá importantes cambios en esta nueva edición. «A partir de ahora, nada va a ser igual», aseguró antes de poner inicio a la criba final con la que seleccionar a los concursantes que finalmente se han puesto el delantal blanco.

Para ello se realizaron dos pruebas. Una primera en la que los aspirantes seleccionados entre miles de inscritos tenían 40 minutos para elaborar, bajo la atenta mirada de la chef valenciana estrella Michelin Begoña Rodrigo, un plato libre y cinco minutos más para terminarlo delante del jurado —compuesto por Jordi Cruz y los ya mencionados Marta Sanahuja y Pepe Rodríguez—, quienes entregaron delantales blancos a aquellos que consideraban que se habían merecido entrar en las cocinas de Masterchef, el gris a aquellos que les habían generado dudas y ninguno a los que vieron un poco más verdes.

Ya en la segunda, aquellos que lograron el delantal gris tuvieron que competir haciendo una pasta a la carbonara, una milanesa con alcachofas, un steak tartar o un ceviche.

Sentido homenaje a los bomberos forestales de Galicia y afectados por los incendios en Monterrei

Tras estas dos primeras competiciones, que se hicieron un poco eternas, los 16 concursantes elegidos tuvieron que enfrentarse a la primera prueba de exteriores, la cual ha trasladado Masterchef hasta Galicia, concretamente hasta la comarca ourensana de Monterrei, lugar que quedó devastado el pasado verano por los grandes incendios que asolaron el sur de la comunidad y que, tal y como ha recordado el programa de La 1, de no ser por el trabajo incansable de los efectivos de extinción de incendios y los vecinos de la zona, el desastre habría sido mayor.

Por todo ese trabajo poniendo su vida en juego, Masterchef les ha querido rendir homenaje en su regreso a la parrilla televisiva. Lo ha hecho preparando un menú con cierta complejidad para 120 personas —algunos personal de extinción de incendios, otros vecinos de la zona afectados por los incendios— diseñado por la pareja de cocineros estrella Michelin del restaurante ourensano Ceibe, Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes.

Mientras al equipo azul —compuesto por Nacho, Paloma, Chambo, Nacho Pistacho, Soko, Gema, Omar y Germán— tuvo que elaborar tanto el primer plato —halófilas, percebes, mole verde y espinacas— como el plato principal —bacalao con coliflor y guisantes—, al equipo rojo —formado por Camilla, Pepe, Javier, Annie, Carlota, Vicente, Imma y Maggie— le tocó hacer el primer plato —merluza y choco— y el postre —homenaje a los licores—.

Una prueba caótica e intensa, como todas las primeras pruebas de equipos de todas las ediciones de Masterchef, en la que no faltaron reproches entre concursantes y más de un plato, concretamente seis, acabó en el suelo. Eso sí, no todo fue negativo, al menos para los comensales, que pudieron disfrutar de un buen menú, y los jueces, que pudieron batallar entre ellos, con la ayuda de un experto, por ver quién hacía la mejor queimada y se marcharon de Galicia «sintiendo admiración por el trabajo de los profesionales que combaten el fuego y, sobre todo, la capacidad de superación de los afectados» por los fatídicos incendios del pasado verano.

Primer eliminado de 'Masterchef 14'

El equipo rojo, pese a algún que otro rocecillo, salió vencedor y sus miembros evitaron jugarse su continuación en la primera prueba de eliminación de la nueva edición. A cada uno de los concursantes que formaron parte del equipo azul, en cambio, les tocó darlo todo para no ser el primer participante de Masterchef 14 en abandonar las cocinas.

Para evitarlo, tuvieron que enfrentarse a la primera caja misteriosa de esta edición, la cual estaba creada con chocolate Dubái, producto con el que los participantes con el delantal negro tuvieron que reinterpretarar la viral tableta de chocolate Dubái y acompañarla de un postre de libre elección que realizaron bajo la atenta mirada de los jueces, el maestro repostero de la centenaria pastelería de La Rosa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Jesús Quiros, reconocido como el mejor maestro chocolatero de España, y el duelista de MasterChef Celebrity 10 Miguel Torres.

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La prueba, como no, y a la que la jueza Marta Sanahuja se unió, estuvo llena de tensión y, sobre todo, nervios, los cuales llevaron a Nacho Pistacho a la más absoluta desesperación. «Parecía que la prueba estaba casi diseñada para ti, pero te faltó ambición y, sobre todo, ganas», comentó el jurado poco antes de anunciar que era el primer participante de Masterchef 14 en abandonar las cocinas.