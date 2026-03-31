Netflix prepara su regreso a Galicia desvelando nuevas imágenes de la segunda temporada de 'Clanes'

Netflix ha comenzado la cuenta atrás para el esperado regreso de Clanes, fenómeno global de la plataforma roja rodado en Galicia y protagonizado por el compostelano Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas) y la madrileña Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) que, este viernes, desembarca de nuevo en nuestras pantallas con el estreno de los seis capítulos que conformarán la segunda temporada de una serie sobre narcotraficantes que, en su primera entrega, no solo logró situarse en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países, sino que consiguió ser el título más seguido en 28 estados.

Una espera que el gigante del streaming ha decidido hacer más corta al compartir nuevas imágenes que nos muestran más detalles de una nueva tanda de episodios que prometen intriga, tensión, alianzas inesperadas, luchas y, sobre todo, un escenario emocional mucho más complejo que el visto en la primera temporada.

Los gallegos Chechu Salgado y Xosé Antonio Touriñán, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Llegada de Luis Zahera a 'Clanes'

Producida por la compañía coruñesa Vaca Films, Clanes regresa este viernes con caras conocidas como las de los gallegos Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Melancolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y el compostelano Diego Anido (La infiltrada), entre otras.

El compostelano Luis Zahera, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

También estarán presentes nuevos rostros como el del compostelano Luis Zahera, que se une a los capítulos de la segunda entrega de Clanes —los cuales están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez— en el papel de Paco El Curilla, un personaje turbio que llega para cambiar prácticamente el juego tres años después de los acontecimientos sucedidos en la primera temporada.

Tres años después de los acontecimientos de la primera temporada de 'Clanes'

Desde entonces, muchas cosas han cambiado, comenzando por los protagonistas, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas), que se verán nuevamente involucrados en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, en esta ocasión, los dos se encontrarán en bandos opuestos.

Noticias relacionadas

Los gallegos Tamar Novas y Miguel de Lira, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Y es que, mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, el patriarca de los Padín, Ana deberá volver a Cambados para limpiar su nombre, aunque para ello tendrá que trabajar con el clan enemigo de la familia del padre de su hija, lo que puede suponer no solo el final de Daniel y los suyos, también la relación entre ambos protagonistas.