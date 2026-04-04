Los gallegos compran más productos ecológicos, pero su campo aún no le sigue el paso

Los gallegos están a la cabeza de España entre los que más gastan en alimentos ecológicos, según un informe de Ecovalia a partir de datos oficiales de 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Además, la comunidad mantiene un peso notable en la ganadería eco, pero sigue lejos de la media española en superficie agraria ocupada por cultivos ecológicos. Desde la Xunta y el Craega subrayaron recientemente que la superficie inscrita creció un 2,68% en 2025 y preparan un plan de promoción para 2026.

Galicia aparece en el nuevo mapa de la producción ecológica española como una tierra de contrastes. No porque falte interés social ni porque el mercado vaya rezagado, sino precisamente por lo contrario: el consumo ya avanza más deprisa que la base agraria. Eso es, al menos, lo que se desprende del informe anual de Ecovalia, que sitúa a la comunidad con solo el 0,9% de la superficie ecológica española y con apenas un 4% de su superficie agraria útil dedicada al ecológico, muy por debajo del 12,3% de media nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, Galicia figura entre las cinco comunidades con mayor gasto total en productos ecológicos, con 243 millones de euros.

¿Cuánto nos gastamos por habitante?

Siguiendo los datos del citado estudio, el consumo por habitante es de 89 euros, frente a los 66 de la media española. Es decir, el comprador gallego gasta casi un 35% más que el promedio del país. O dicho de forma más sencilla: Galicia ya compra como un mercado ecológico maduro.

Ese patrón no nace de la nada. Tiene que ver con una cultura alimentaria muy arraigada, con la importancia que la población concede al origen y a la calidad del producto y con una sensibilidad creciente hacia la salud y el medio ambiente. Pero el interés del caso gallego no se agota en el consumo. También hay un segundo dato que obliga a mirar con más detalle: la comunidad concentra el 8,25% de la actividad ganadera ecológica española, (con el sello Ternera gallega como estandarte, por ejemplo) y una cuota muy superior a su escaso peso en superficie agraria ecológica.

Ahí aparece una de las claves del perfil gallego dentro del sector: menos músculo en extensión certificada y más fortaleza en actividades ganaderas y en cadenas de valor ligadas al territorio.

Tendencia al alza

A ese diagnóstico se suma ahora la posición expresada por la Administración gallega y por el propio Craega. El director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, participó hace una semana en la reunión del Pleno del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, donde se evaluó la situación actual del sello. En ese encuentro se puso sobre la mesa que la superficie inscrita bajo el distintivo ecológico creció un 2,68%, al pasar de 45.460 hectáreas en 2024 a 46.677 en 2025, un dato que, según se trasladó en la comparecencia, confirma la tendencia al alza de este régimen productivo.

En esa misma reunión también se abordó el programa de promoción previsto para 2026, diseñado con el objetivo de impulsar la comercialización de los productos ecológicos dentro y fuera de Galicia y, al mismo tiempo, dar a conocer este tipo de elaboraciones entre los consumidores. La lectura que deja esa comparecencia es clara: la Xunta quiere reforzar la producción, pero también la salida comercial y la visibilidad de la marca ecológica gallega.

La pregunta es por qué una comunidad que ya ha demostrado capacidad de consumo y una base relevante en ganadería eco sigue tan lejos de la media estatal en superficie agraria transformada. La respuesta no cabe en una sola causa. Probablemente se cruzan aquí varios factores: la fragmentación de la tierra, la dificultad para acceder a fincas de tamaño suficiente, la inversión que exige la conversión, la necesidad de más transformación industrial cercana y la eterna pelea por lograr escala comercial sin perder valor añadido. Esa tensión entre demanda creciente y oferta todavía insuficiente es, seguramente, el verdadero nervio de la cuestión.

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El informe deja claro que el ecológico español sigue muy marcado por comunidades con gran superficie certificada. Sin embargo, cuando se observa el gasto, la comunidad se coloca en el grupo de cabeza: por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, pero ya en quinta posición. Es decir, Galicia consume como una comunidad fuerte, aunque todavía no produce en proporción a esa demanda interna. La diferencia entre una opción y otra no es retórica: implica empleo, fijación de población rural, más valor añadido dentro del territorio y una menor dependencia de producto ecológico procedente de fuera.

Alemparte, director de la Axencia galega de calidade alimentaria / Xunta