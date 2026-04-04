Varias granjas del área de Santiago se cuelan entre las mejores ganaderías criadoras de raza frisona de España en 2025

La Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe) viene de publicar la relación de las cien ganaderías criadoras de raza frisona con la calificación final más alta, un ranking que encabeza la ganadería Mantoño Holstein de Barreiros (Lugo) y que incluye a media docena de explotaciones del área compostelana, confirmando el buen momento del lácteo en Galicia y el elevado peso que tiene el sector primario en el entorno de la capital gallega.

De hecho, en el top 10 figura la granja Cesares Holstein, ubicada en el municipio de Lousame. Pero en el puesto 21 también aparece la Finca La Asunción, de Touro. Ambas explotaciones empeoran su clasificación respecto a 2024, pero se mantienen como referentes en la cría de frisona a nivel nacional.

Listado del top 100 de granjas / Pilar Lopez

El ranking del área compostelana se completa con la Ganadería Carro (Mesía), la Granxa Cundíns de Vimianzo, O Chuco de A Baña y Casa Eiras de O Pino.

Galicia exhibe poderío lácteo

Entre las ganaderías premiadas en toda España hay once de la provincia de Lugo, nueve de la provincia de A Coruña y cuatro de la de Pontevedra, lo que significa que una cuarta parte de las mejores explotaciones criadoras de frisona de España son gallegas.

El resto se reparten entre granjas de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía, Cataluña y Castilla y León, con la vecina comunidad asturiana como referente con más de una veintena de explotaciones en el listado.