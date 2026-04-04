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El Parlamento de Galicia entregará su medalla a las diputadas que fueron a la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing

También se le otorgará el distintivo a la exconselleira y diputada Manuela López Besteiro

Logo del Parlamento en el estrado del hemiciclo.

Logo del Parlamento en el estrado del hemiciclo. / E. P.

El Correo Gallego

Santiago

El Parlamento de Galicia entregará este lunes su medalla a las nueve diputadas de la IV Legislatura que participaron en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, así como a la exconselleira y diputada Manuela López Besteiro.

Tal y como trasladó este sábado la Cámara autonómica en una nota de prensa, el acto, que tendrá lugar este lunes en el Pazo do Hórreo, coincidiendo con el 45 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, supone el "reconocimiento institucional y público de su labor pionera y su compromiso a favor de las políticas de igualdad".

Las galardonadas serán las diputadas María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde y Elisa Madarro González, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro García y María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista; y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Dávila, del Grupo del Bloque Nacionalista Galego. Elisa Madarro y Pilar Pedrosa recibirán a título póstumo la distinción otorgada por la Mesa del Parlamento.

Todas ellas viajaron a Pekín para participar en dicha Conferencia y defender la declaración conjunta aprobada por la Comisión Parlamentaria para la Igualdad y los Derechos de las Mujeres, que abogada por suspender toda la discriminación que obstaculizase el acceso de las mujeres a cualquier puesto laboral.

Asimismo, la Medalla del Parlamento 2026 también reconoce el trabajo de la exconselleira y diputada Manuela López Besteiro, del Grupo Popular, que impulsó la creación en la Xunta de una Dirección General dedicada a la promoción de la igualdad de hombres y mujeres.

Noticias relacionadas y más

Dicho departamento llevó a cabo programas de "acción positiva" para las mujeres gallegas, como el "fomento del emprendimiento femenino, el asociacionismo y acciones de concienciación y lucha contra la violencia de género".

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