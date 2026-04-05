El BNG recoge en un informe 45 anuncios "incumplidos" por Rueda: "Evidencia la pereza de un gobierno instalado en el autobombo"

El viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento, Luis Bará, ha dado cuenta de un informe elaborado por la formación que recoge un total de 45 anuncios "incumplidos" por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizados entre 2023 y 2025.

A su entender, este es un balance "absolutamente demoledor" que apela a la "falta de credibilidad" del titular del Gobierno gallego. "Pone en evidencia el carácter propagandístico de estos discursos la falta de proyecto político y la pereza de un gobierno instalado en el autobombo y en el conformismo", ha censurado este domingo.

El BNG ha difundido este informe a tan solo tres días de la celebración del Debate de Estado de Autonomía (DEA). Los anuncios recogidos se corresponden con los debates de política general de octubre de 2023 y abril de 2025 y el discurso de investidura de abril de 2024. Atienden a medidas que o bien fueron "anunciadas repetidamente y no se llegaron a poner en práctica" o "se incumplieron en previsión de plazos y cifras".

Una parte de estos incumplimientos corresponden a iniciativas que ya habían sido anunciadas por el expresidente autonómico, ahora líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, antes de 2022, como, por ejemplo, en el apartado de Economía e Industria, el anuncio de un fondo público-privado con un capital fundacional de 300 millones de euros que Rueda avanzó en el debate de política general en octubre de 2023. En abril de 2024, volvió a realizar un anuncio similar. "Tampoco llegó a concretarse", apunta el BNG.

También se recogen proclamas en materia de servicios públicos, como la "generalización de psicólogos clínicos" en los centros de salud y el anuncio de inauguración en 2024 del primer centro de cuidados intermedios público. En materia educativa, comunicó ayudas para la asistencia a actividades extraescolares y a clases de refuerzo. "No existen", dice Bará.

De la vivienda a los incendios

Otro de los anuncios "más repetidos" del Gobierno gallego tiene que ver con la construcción de vivienda: desde la fijación de un porcentaje mínimo de viviendas con estructura en madera desde 2024 a la promesa de acceso a la vivienda para "todas las personas, con independencia de su situación personal, geográfica o laboral", palabras de Rueda recogidas por el BNG.

Además, el diputado nacionalista ha afeado al Gobierno gallego el incumplimiento de sus objetivos de ampliación del parque público, que Rueda fijó en 2025 en 8.000 viviendas en esta legislatura. Bará contrapone que el número de viviendas públicas cualificadas en 2024 y 2025 no llegan a 300.

Por otra parte, Bará ha criticado que ninguna de las dos leyes anunciadas en el ámbito del medio rural para "seguir fortaleciendo" el sistema de protección ante incendios "está aprobada". Una es la ley de lucha contra incendios y la otra, la que regularía los montes vecinales en mancomún.

En este contexto, el BNG insiste en "la falta de credibilidad de Rueda y la falta de iniciativa" del gobierno, que, en palabras de Bará, "se siente cómodo en la confrontación" y "paraliza y ralentiza muchos de sus compromisos". "Mientras, pone la maquinaria a tope cuando se trata de favorecer los intereses de las grandes empresas interesadas en la depredación de los recursos de nuestro país", reprocha.