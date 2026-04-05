Galicia entra en la operación retorno de Semana Santa tras un año con casi 447.000 multas: más de 1.200 al día

Drones, radares fijos y móviles, helicóptero, patrullas de la Guardia Civil, motos camufladas, furgonetas sin distintivo y cámaras capaces de detectar desde el aire si un conductor toca el móvil o se olvida del cinturón. Esos serán los ojos de la DGT en la primera gran operación retorno del año, un dispositivo que se desplegará sobre Galicia en un momento especialmente delicado: las minivacaciones de Semana Santa, cuando se mezclan viajes de largo recorrido con desplazamientos locales hacia la costa o la aldea.

Nada se escapará de los operativos de vigilancia en unas carreteras, especialmente de la red secundaria (la más peligrosa), donde el tráfico se multiplica y donde la estadística reciente funciona como advertencia.

Los datos de sanciones de 2025 son el recordatorio más contundente para quienes pretendan apurar la llegada, correr más de la cuenta, mirar el móvil para avisar de la hora o confiar en que “por un momento” no pasa nada. Galicia cerró el año con 446.905 multas, más de 1.200 al día, casi una por minuto, según el balance de la DGT. Son un 3% más que en 2024 y un 12,5% por encima del año del Covid, hace ya un lustro. La comunidad gallega representa apenas el 6% de los conductores del país, pero acumula el 7,3% de las sanciones del conjunto nacional, un peso que la sitúa por encima de su proporción demográfica y que vuelve a colocarla en el mapa de la vigilancia intensiva.

No es, eso sí, el peor balance de la serie. En 2015 se alcanzó el techo con 521.000 multas y en varios ejercicios recientes también se superó el medio millón —2022, 2021 y 2019—. Pero la lectura que inquieta a Tráfico es otra: la tendencia vuelve a repuntar en las carreteras gallegas. En resumen, más velocidad, más uso del móvil, menos cinturón de seguridad y más consumo de alcohol y/o drogas.

En el mapa nacional, Galicia ocupa el octavo puesto en aumento anual de sanciones. Muy lejos de la Comunidad Valenciana (casi un 62%), Asturias (58%) o Cantabria (32%), donde las subidas se dispararon, pero claramente instalada en la senda ascendente. Lejos de estos aumentos se sitúan Madrid (9,8%), Andalucía (7%), Castilla y León (casi un 5%) y, en octavo lugar, Galicia (3,17%).

En el extremo opuesto aparecen La Rioja (-12%), Extremadura (-11%), Murcia (-5,3%) y Baleares (-3%), las únicas comunidades donde cayeron las multas de tráfico el ejercicio pasado.

En tasa de infracciones, Galicia registra 257 multas por cada mil conductores censados, por encima de territorios como Murcia (145), Extremadura y Madrid (ambas con casi 188), Baleares (208), Canarias (218) o Asturias (250). A la cabeza están Castilla y León (404), La Rioja (387), Castilla-La Mancha (371) o Navarra (359).

En el conjunto del país, 2025 fue un año récord, con más de 6,1 millones de sanciones, lo que deja una media de casi 270 por cada mil conductores. La conclusión es clara: prácticamente la mitad de las comunidades están por encima de esa media. Llama la atención el caso de Castilla y León, que casi duplica la tasa de Madrid o Extremadura, lo que revela que en las dos Castillas y en La Rioja la probabilidad de ser multado es mucho más alta que en otras zonas de España.