Localizan un cuerpo sin vida flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas en Cervo

Un cadáver ha sido localizado este sábado por la Guardia Civil flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas de Cervo (Lugo). Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 21.30 horas del sábado los agentes dieron el aviso del hallazgo del cadáver, localizado en un edificio abandonado situado en Lieiro, en la carretera que une Río Covo y San Ciprián.

Desde el 112 se pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer las causas del suceso.